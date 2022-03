गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वन मंडल (Marwahi Forest Division) में वनकर्मियों के हड़ताल के बाद अब हाथियों को रोकने के लिए वनमंडल के अधिकारियों ने कमर कसी है. वनमंडल के अधिकारी रात को हाथियों को गांवों में आने से रोक रहे हैं. इस काम में अधिकारियों का साथ हाथी मित्र दल दे रहा है. हाथी मित्र दल और अधिकारी गांवों में घूमकर लाउडस्पीकर के माध्यम से हाथी प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं.



बीयर लैंड में हाथियों की दहशत : मरवाही का इलाका भालुओं के लिए जाना जाता है. लेकिन पिछले कुछ महीनों में वन परिक्षेत्र में हाथियों की आमद (Elephants in the forest area) से ग्रामीण परेशान हैं. कुछ मामलों में हाथी ने ग्रामीणों की जान भी ली (The elephant also took the lives of the villagers) है. पूरे वनमंडल में 30 से 40 हाथी विचरण कर रहे हैं. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. हाथियों को रोकने के लिए वन कर्मचारियों से लेकर बीटकार्ट, वनपाल, डिप्टी रेंजर और रेंजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है. लेकिन वन कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है. जिसके बाद हाथी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति बेकाबू है.

हड़ताल के कारण बढ़ी परेशानी : वनकर्मियों की हड़ताल के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथियों की जानकारी गांवों तक नहीं पहुंच पा रही. लिहाजा अब वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी और वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन क्षेत्र के चौकीदारों और वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को लेकर खुद गश्त कर रहे हैं . लगातार हाथी प्रभावित क्षेत्रों में घूम-घूम कर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को कच्चे घरों को छोड़कर पक्के घरों में रहने को कहा जा रहा है. साथ ही साथ रात को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत ग्रामीणों को दी जा रही है.

महुआ का सीजन सबसे बड़ी वजह : जंगल में महुआ का सीजन चल रहा है. जिसकी महक से हाथी उन इलाकों तक पहुंच गए हैं जहां पर ग्रामीण महुआ बीनने जाते हैं. ऐसे में हाथियों की हमले की संभावना (Elephant Attack Possibility) बढ़ गई है. वन विभाग ने महुआ बीनने जाने वालों को समझाया है कि वो महुआ बीनने जाते वक्त सावधानी बरते. ग्रामीणों को घरों के बाहर आग जलाकर रखने को कहा गया है ताकि हाथी ना आएं. आपको बता दें कि पिछले दिनों हाथी के हमले से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई थी. वहीं दूसरे मामले में हाथियों के दल ने महिला को पटककर मार डाला था. ये सभी महुआ इकट्ठा करने जंगल गए थे.