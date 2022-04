बिलासपुर : बिल्हा क्षेत्र के नवागांव में छह मवेशी हाईवोल्टेज तार के नीचे आ (Six buffaloes died in Bilha ) गए. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हर दिन की तरह मवेशियों को चराने गांव के चरवाहा ग्राम नवागांव के गोढ़ी खार गए थे. इस दौरान मवेशियों का झुंड हाईवोल्टेज तार की चपेट में आ गया. चरवाहे के सामने ही सारे मवेशी तड़पने लगे. लेकिन उसने तत्परता दिखाते हुए कई मवेशियों को मौके से भगा दिया. फिर भी करंट की चपेट में दुधारू भैंसें आ गईं. कुछ गर्भवती भैंसों की भी मौत हुई है.

बिजली विभाग की लापरवाही : दुधारु मवेशियों की मौत की खबर जैसे ही बाकी किसानों तक पहुंची उनके होश उड़ (Six cattle in the grip of high voltage wire in Bilha ) गए. सूत्रों के अनुसार बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण बेजुबान जानवर आज मौत की आगोश में चले गए हैं. बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है. इंसान खतरे को भांपकर बच निकलता है. लेकिन मवेशियों के लिए खतरा भांपना मुश्किल है. नवागांव के कई पशु किसानों की आजीविका इन्हीं मवेशियों के भरोसे थी. लेकिन इनकी मौत से उन्हें मानसिक और आर्थिक क्षति हुई है .