बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में मेडिकल फील्ड की नौकरी के लिए जल्द ही भर्ती की (bumper recruitment in CIMS of Bilaspur)जाएगी. इसके लिए CIMS अस्पताल में खाली पदों पर जल्द नियुक्ति होगी.राज्य शासन ने तृतीय श्रेणी के 184 और चतुर्थ श्रेणी के 75 पदों पर सीधी भर्ती के लिए CIMS को 15 दिन के भीतर आरक्षण रोस्टर बनाकर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. नियुक्ति में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी.जिसके बाद कुल 259 पदों को भरा जाएगा.

क्यों हो रही है भर्ती : CIMS में कर्मचारियों की कमी बड़ी समस्या है. स्टाफ नहीं होने के कारण मरीजों को सुविधाएं नहीं (Staff shortage in CIMS of Bilaspur) मिलती. सबसे ज्यादा यहां नर्सिंग स्टाफ की जरुरत है. पिछले महीने नर्सिंग स्टाफ के पदों में भर्ती हुई थी.लेकिन जितने मरीज हैं उसके मुताबिक अब भी स्टाफ कम है.

किसने की थी भर्ती की मांग : CIMS के डीन डॉ. केके सहारे ने रिक्त पदों की जानकारी तैयार की और भर्ती के लिए शासन से स्वीकृति मांगी थी. जिसे राज्य शासन ने अनुमति के लिए वित्त विभाग भेजा था. जिसके बाद मेडिकल एजुकेशन डिपाटमेंट (Medical Education Department Chhattisgarh) ने प्रदेश के 23 स्वास्थ्य संस्थाओं के 3047 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सहमति दी है. इसमें CIMS के 259 पद भी शामिल हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती : राज्य शासन ने जिन पदों पर भर्ती के लिए सहमति दी (Recruitment will be done in CIMS) है, उसमें तृतीय श्रेणी के आक्यूपेशनल थैरेपिस्ट, फिजियोथैरेपिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट, रिफेक्ट्रिनिष्ट, प्लास्टर टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, के साथ ही स्टाफ नर्स, साइकेट्री नर्स, केमिस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट, लाइब्रेरी सहायक, स्टेनोटायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, रिकॉर्ड कीपर सहित चतुर्थ वर्ग की श्रेणी के लिए पंप अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, वार्ड बॉय/ आया, बारबर, धोबी, पैकर, भृत्य/ चौकीदार और स्वीपर के पद शामिल हैं.