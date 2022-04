मुंगेली : शहर के व्यस्ततम इलाके सदर और गोलबाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला. इन दोनों ही जगहों पर दुकानदारों ने नालियों को ऊपर स्लैब की ढलाई करके अतिक्रमण कर रखा था.जिसके कारण पार्किंग का एरिया काफी कम हो गया था. जिसके कारण बाजार के अंदर दो पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से जा पाते थे. इसके लिए प्रशासन ने कुछ दिनों पहले व्यापारियों को नोटिस जारी करके अतिक्रमण हटाने को कहा था. जिसके बाद व्यापारियों ने त्यौहारों तक समय मांगा था. लेकिन त्यौहार के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की.

छोटे दुकानदारों भी हुए परेशान: रामानुज देवांगन गेट के पास हॉस्पिटल के बाउंड्री से लगे हुए नाली के ऊपर कुछ लोग जो जूता पालिस , चाय ठेला , फल दुकान जैसे छोटे छोटे कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे , उनके दुकानें भी प्रशासन ने हटा (Action against encroachment in Mungeli) दी. जिसके बाद अब इन छोटे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है. कोरोना काल के बाद जैसे तैसे छोटे दुकानदारों का कारोबार पटरी पर आया था. लेकिन अब इस कार्रवाई ने इनकी जगह भी छीन ली है. दुकानदारों का आरोप है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यापार को चौपट किया जा रहा है.

लोगों में आक्रोश: स्थानीय निवासी सुशील शुक्ला ने प्रशासन के क्रियाकलाप पर असंतोष व्यक्त (Anger against the administration in Mungeli) करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने जितनी तत्परता दिखाया है, अगर सौंदर्यीकरण के लिए भी इसी गति से काम हो तो अच्छा लगेगा. सुशील के मुताबिक छह माह पहले महाराणा प्रताप चौक से लेकर खरखरिया नाले तक अतिक्रमण हटाया गया है. लेकिन अभी तक इस जगह पर काम नहीं शुरु हुआ. कहीं अब सदर और गोल बाजार में भी ऐसा ही ना हो. वहीं एसडीएम अमित कुमार के मुताबिक सभी छोटे दुकानदारों को एक माह पहले ही जगह खाली करने को कहा गया था. लेकिन समय अवधि पूरी होने पर कार्रवाई की गई.