बिलासपुर : बिलासपुर 25 जून 1975 को 47 साल पूर्व कांग्रेस जब सरकार में थी तब इमरजेंसी लगी ( BJP allegations regarding Emergency in bilaspur) थी. इमरजेंसी को लगे शनिवार को पूरा 47 साल हो गए है. भाजपा ने इमरजेंसी के 47 साल होने पर प्रेसवार्ता का आयोजन किया. बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Former Prime Minister Indira Gandhi) को इमरजेंसी का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि ''कांग्रेस के खिलाफ बात करने वालों को जेल में डालने का रिवाज बन गया था. जिसकी जिम्मेदार तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं.''

विधायक ने लगाए गंभीर आरोप : भाजपा के विधायक दल के नेता डॉ कृष्णमूर्ति बांधी (MLA Dr Krishnamurthy Bandi) ने कहा कि '' राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े लोगों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बर्बरतापूर्ण जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था. आपातकाल के दौरान मानवाधिकारों का हनन, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, तत्कालीन सरकार कांग्रेस के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर कठोर पाबंदी लगाकर, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी.

''25 जून का दिन यानी काला दिवस'' : विधायक बांधी ने कहा कि ''आपातकाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ,पदाधिकारी और परिवारजनों को अनावश्यक रूप से जेल डालना गिरफ्तारी करना, उस परिस्थिति में राजनीतिक दल के साथ -साथ आपातकाल जैसे काले कानून के विरोध में आम जनों ने भी व्यापक आंदोलन किया था. इसलिए भाजपा मानवाअधिकार हनन के लिए 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती (Emergency changed the situation in the country) है.''