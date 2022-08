बिलासपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर हरतालिका तीज के पहले (before Haritalika Teej) 58 यात्री ट्रेनों रद्द कर दिया (Bilaspur zone cancels trains) है. वहीं 4 ट्रेनों को बीच मे ही रोकने आदेश जारी किए हैं. नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच (Work in Rajnandgaon Kalmana Rail Section) में काचेवानी रेलवे स्टेशन को इंटरलिंकिंग का कार्य और ऑटो सिगनलिंग सहित नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा. यह नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 29 अगस्त से 6 सितम्बर तक होगा. इस कार्य की वजह से कुछ गाड़ियों को रद्द एवं कुछ को गंतव्य से पहले समाप्त और रवाना किया (increased inconvenience to passengers) जाएगा.

बिलासपुर रेल जोन के तहत रद्द होने वाली गाड़ियां



(01) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक दुर्ग से छूटने वाली 08741 दुर्ग-गोंदिया मेम स्पेशल रद्द रहेगी



(02)दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक गोंदिया से छूटने वाली 08742 गोंदिया-दुर्ग मेमू स्पेशल रद्द रहेगी



(03)दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक गोंदिया से छूटने वाली 08743 गोंदिया-इतवारी मेमू रद्द रहेगी



(04)दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक इतवारी से छूटने वाली 08744 इतवारी-गोंदिया मेमू रद्द रहेगी



(05) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक रायपुर से छूटने वाली 08267 रायपुर-इतवारी स्पेशल पैसेंजर रद्द रहेगी



(06) दिनांक 31 अगस्त, 2022 से 06 सितम्बर, 2022 तक इतवारी से छूटने वाली 08268 इतवारी-रायपुर स्पेशल पैसेंजर रद्द रहेगी



(07) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक कोरबा से छूटने वाली 18239 कोरबा-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(08) दिनांक 31 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक कोरबा से छूटने वाली 18240 इतवारी-कोरबा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(09) दिनांक 31 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक बिलासपुर से छूटने वाली 12855 बिलासपुर-इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(10) दिनांक 31 अगस्त, 2022 से 06 सितम्बर, 2022 तक इतवारी से छूटने वाली 12856 इतवारी-बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(11) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक टाटानगर से छूटने वाली 18109 टाटानगर- इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(12) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 06 सितम्बर, 2022 तक को इतवारी से छूटने वाली 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(13) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक कुर्ला से छूटने वाली 18029 कुर्ला-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(14) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक शालीमार से छूटने वाली 18030 शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(15) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 03 सितम्बर, 2022 तक अमृतसर से छूटने वाली 18238 अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(16) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक कोरबा से छूटने वाली 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(17) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक हावड़ा से छूटने वाली 12810 हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(18) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक मुंबई से छूटने वाली 12809 मुंबई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस रद्द रहेगा



(19) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक हावड़ा से छूटने वाली 12834 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(20) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक अहमदाबाद से छूटने वाली 12833अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(21) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक हावड़ा से छूटने वाली 12130 हावड़ा-पुणे आजाद हिन्द एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(22) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक पुणे से छूटने वाली 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(23) दिनांक 30 अगस्त, 2022, 02 एवं 03 सितम्बर, 2022 को शालीमार से छूटने वाली 12101 हावड़ा-शालीमार सुपर डिलेक्स एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(24) दिनांक 01, 04 एवं 05 सितम्बर, 2022 को हावड़ा से छूटने वाली 12102 शालीमार-हावड़ा सुपर डिलेक्स एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(25) दिनांक 31 अगस्त, 2022 से 03 सितम्बर, 2022 तक रीवा से छूटने वाली 11754 रीवा-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(26) दिनांक 01 एवं 04 सितम्बर, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 11753 इतवारी-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(27) दिनांक 31 अगस्त, 2022 एवं 02 सितम्बर, 2022 को सिकंदराबाद से छूटने वाली 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(28) दिनांक 01 एवं 03 सितम्बर, 2022 को रायपुर से छूटने वाली 12772 रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(29) दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को हटिया से छूटने वाली 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(30) दिनांक 04 सितम्बर, 2022 को पुणे से छूटने वाली 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(31) दिनांक 01 एवं 03 सितम्बर, 2022 को बिलासपुर से छूटने वाली 20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(32) दिनांक 04 एवं 06 सितम्बर, 2022 को बीकानेर से छूटने वाली 20846 बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(33) दिनांक 30 अगस्त, 2022 एवं 05 सितम्बर, 2022 को बिलासपुर से छूटने वाली 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(34) दिनांक 03 एवं 08 सितम्बर, 2022 को भगत की कोठी से छूटने वाली 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(35) दिनांक 02 एवं 03 सितम्बर, 2022 को हटिया छूटने वाली 12812 हटिया-कुर्ला एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(36) दिनांक 04 एवं 05 सितम्बर, 2022 को कुर्ला छूटने वाली 12811कुर्ला-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(37) दिनांक 31 अगस्त, 2022 एवं 01 सितम्बर, 2022 को पोरबंदर छूटने वाली 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(38) दिनांक 02 एवं 03 सितम्बर, 2022 को शालीमार छूटने वाली 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(39) दिनांक 01 एवं 05 सितम्बर, 2022 को कोचुवेलि छूटने वाली 22648 कोचुवेलि-कोरबा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(40) दिनांक 03 एवं 07 सितम्बर, 2022 को कोरबा छूटने वाली 22647 कोरबा-कोचुवेलि एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(41) दिनांक 03 सितम्बर, 2022 को कामख्या छूटने वाली 22512 कामख्या-कुर्ला एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(42) दिनांक 06 सितम्बर, 2022 को कुर्ला छूटने वाली 22511कुर्ला-कामख्या एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(43) दिनांक 03 सितम्बर, 2022 को संतरागाछी छूटने वाली 20822 संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(44) दिनांक 05 सितम्बर, 2022 को पुणे छूटने वाली 20821पुणे-संतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(45) दिनांक 04 सितम्बर, 2022 को तिरुनेलवेली छूटने वाली 22620 तिरुनेलवेली-बिलासपुर एक्स. रद्द रहेगी



(46) दिनांक 06 सितम्बर, 2022 को बिलासपुर छूटने वाली 22619 बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(47) दिनांक 03 सितम्बर, 2022 को मालदा छूटने वाली 13425 मालदा-सूरत एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(48) दिनांक 05 सितम्बर, 2022 को सूरत छूटने वाली 13426 सूरत-मालदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(49) दिनांक 01 सितम्बर, 2022 को हावड़ा छूटने वाली 22894 हावड़ा-साइनागर शिरडी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(50) दिनांक 03 सितम्बर, 2022 को हावड़ा छूटने वाली 22893 साइनागर शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(51) दिनांक 01 सितम्बर, 2022 को बिलासपुर छूटने वाली 12849 बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(52) दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को पुणे छूटने वाली 12850 पुणे-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(53) दिनांक 04 सितम्बर, 2022 को ओखा छूटने वाली 22905 ओखा- शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(54) दिनांक 06 सितम्बर, 2022 को बिलासपुर छूटने वाली 22906 शालीमार-ओखा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(55) दिनांक 04 सितम्बर, 2022 को कुर्ला छूटने वाली 12145 कुर्ला-पूरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(56) दिनांक 06 सितम्बर, 2022 को पूरी छूटने वाली 12146 पूरी-कुर्ला एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(57) दिनांक 31 अगस्त, 2022 को गाधीधाम छूटने वाली 22973 गाधीधाम-पूरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



(58) दिनांक 03 सितम्बर, 2022 को पूरी छूटने वाली 22974 पूरी-गाधीधाम क्सप्रेस रद्द रहेगी



बीच में समाप्त होने वाली गाड़ियां



(1) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक मुंबई से छूटने वाली गाड़ी 12105 मुंबई-गोंदिया विदर्भा एक्सप्रेस को नागपुर स्टेशन में ही समाप्त होगी .



(2) दिनांक 31 अगस्त, 2022 से 05 सितम्बर, 2022 तक गोंदिया से छूटने वाली गाड़ी 12106 गोंदिया मुंबई विदर्भा एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन से ही मुंबई के लिए रवाना होगा.



(3) दिनांक 30 अगस्त, 2022 से 04 सितम्बर, 2022 तक छत्रपति महाराज टर्मिनल से छूटने वाली गाड़ी 11039 छत्रपति महाराज टर्मिनल(मुंबई)-गोंदिया एक्सप्रेस को नागपुर स्टेशन में ही समाप्त होगी.



(4) दिनांक 01से 06 सितम्बर, 2022 तक गोंदिया से छूटने वाली गाड़ी 11040 गोंदिया-छत्रपति महाराज टर्मिनल(मुंबई) एक्सप्रेस को नागपुर स्टेशन से ही रवाना होगी.