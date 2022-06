गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने हसदेव अभ्यारण के मामले को लेकर कहा (Amit Jogi statement on the state government in marwahi) कि ''आदिवासी कहेंगे तो डांट दूंगा ,बाबा कहेंगे तो गुलाब दूंगा, हसदेव अरण्य में रहने वाले लोग जागरूक हो चुके हैं. इसलिए कोयला खदान आवंटन एवं उत्खनन का कार्य की कार्यवाही रोकी गई है. शासन स्तर पर कोई पहल नहीं की गई. पिछले 1 वर्ष से वहां के रहवासी धरने पर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं. तब उनकी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं सुनी पर बाबा ने जब कहां तो एक भी डाल उनकी अनुमति से नहीं करने की बात (Amit Jogi statement on Hasdev Aranya) कही.''

अमित जोगी का भूपेश सरकार पर आरोप

जिले में बढ़ रहा हाथियों का प्रकोप : वहीं अमित जोगी ने कहा कि ''आज क्षेत्र में लगातार हाथियों का विचरण बढ़ रहा है. जिससे जान माल की हानि होने की घटनाएं घटित हो रही है. अभी नया मामला कटरा मालाडांड का है. वन विभाग उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा लेमरू प्रोजेक्ट (Lemru project of Korba district) के बाद मुख्यमंत्री जी हसदेव तक पहुंच चुके हैं. जो राज्य के प्रति उनकी उदासीनता दर्शाता है."

प्रदेश में हो रही खाद की समस्या : वही में खाद्य की समस्या को लेकर अमित जोगी ने कहा (Farmers worried about fertilizer in Chhattisgarh) कि ''जिले में खाद किसी भी सोसायटी में यूरिया डी. पी. खाद नही है. खेती किसानी प्रारंभ हो चुकी है. क्या यह एक साजिश तो नही किसान को रेत मिले वर्मी कम्पोष्ट को खरीदने पर मजबूर हो जायें. गुणवत्ताविहीन वर्मीकम्पोष्ट का पैसा पिछले वर्ष का किसानों को वापस कराया जाए. वहीं अमित जोगी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन के दौरान मुख्यमंत्री के घोषणा जिसमे भूपेश बघेल(Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कहा था कि कोरबा जिला का पसान सर्किल नए जिले जीपीएम में मिलाया जाएगा जिस पर अमित जोगी ने कहा कि पसान सर्किल ही नही बल्कि पूरा पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक जीपीएम जिले में शामिल होना चाहिए . हम बरसात के बाद वहां के हर गांव में जाकर वहां के लोगों के साथ बैठक करेंगे.''