बलरामपुर : विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के माध्यमिक शाला लोधा के शिक्षक प्रदीप कुमार कुजूर पिछले तीन साल से शाला में उपस्थित नहीं (Teacher Pradeep Kumar Kujur is not present in the school for the last three years) हो रहे थे. जिसके बादअनाधिकृत रूप निरंतर विद्यालय एवं शिक्षकीय कार्य से अनुपस्थित रहने पर जिला पंचायत ने कार्रवाई की है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (Balrampur District Panchayat dismissed the teacher) ने प्रदीप कुमार कुजूर को पद से बर्खास्त कर दिया है. दरअसल प्रदीप कुमार कुजूर कार्य से लगातार अनुपस्थित रहने पर जिला पंचायत ने 13 अक्टूबर 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लेकिन इस नोटिस का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके बाद शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया.

कैसे की गई बर्खास्तगी : 23 मार्च को जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में पारित अनुमोदन प्रस्ताव एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 एवं छत्तीगसढ़ पंचायत सेवा नियम 1999, भाग-तीन अनुशासन नियम 5(ख) दीर्घ शक्तियों के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने प्रदीप कुमार कुजूर शिक्षक पंचायत माध्यमिक शाला लोधी विकासखण्ड रामचन्द्रपुर को सेवा से पदच्युत किया है.