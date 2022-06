अम्बिकापुर : अम्बिकापुर से लगे लुण्ड्रा विधानसभा के बलसेडी गांव में रात्रिकालीन फुटबाल टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो गया. समापन के दिन खेले के रोमांचक मैच में कनकपुर की टीम विजेता (Kanakpur team was the winner in the final ) रही. इधर समापन के मुख्य अतिथि ब्लांक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता रहे. जिन्होंने मैदान की बेहतरी के लिए एक घोषणा भी की. गौरतलब है बलसेडी में आयोजित ये टूर्नामेंट संभाग का पहला फुटबाल टूर्नामेंट है जो रात में फ्लड लाइट्स में खेला जा रहा था.



किसने जीती ट्रॉफी : बलसेडी ग्राम पंचायत (Balsedi Village of Lundra Assembly) के स्कूल ग्राउंड में 30 मई से शुरू रात्रिकालीन फुटबॉल टूर्नामेंट का का रविवार 12 जून को समापन हो गया. समापन की रात खेले गए फाइनल मुकाबला कनकपुर और करंजी गांव की टीम के साथ खेला गया. जिसमें कनकपुर की टीम ने करंजी की टीम को 1 के मुक़ाबले 3 गोल से हराया है. मैच के दौरान कनकपुर के खिलाड़ियों ने कई बार विवाद की स्थिति पैदा (Kanakpur defeated Darima in the final) हुई. एक खिलाड़ी ने तो मैच के मेन रेफरी से भी बदसलूकी करने का प्रयास किया. जिसके बाद उसको रेड कार्ड दिखाकर टीम से बाहर कर दिया गया. फिर कुछ मिनटों तक कनकपुर की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी.



विजेताओं को कितनी राशि : इधर फाइनल मुकाबले के बाद मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों ने विजेता टीम को 30 हजार रुपए नकद और उपविजेता टीम को 20 हजार रुपए की इनामी राशि के साथ सील्ड से सम्मानित किया. इस आयोजन के अन्य पुरस्कारों में बेस्ट गोलकीपर के लिए कनकपुर के तरुण , बेस्ट स्ट्राइक्स करंजी के शिवा और मैन ऑफ दा मैच की शील्ड कनकपुर टीम के आनंद को दी गई. फाइनल के पहले हुए दो सेमीफाइनल में कनकपुर ने दरिमा को 5 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. दूसरे मुकाबले में करंजी ने महेशपुर की टीम को 1 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था.



बलसेडी के लिए अहम घोषणा : फाइनल की रात मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि राकेश गुप्ता ने बलसेडी में आयोजित होने वाले आगामी रात्रिकालीन मैचों के लिए अहम घोषणा की. उन्होंने बलसेडी के स्कूल ग्राउंड के आंतरिक विद्युतीकरण के लिए 4 लाख रुपए दिलवाने की घोषणा की है. ताकि स्थाई पोल के माध्यम से मैदान को दुधिया रोशनी से रोशन किया जा सके. फाइनल मुकाबले में आसपास के 10 पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे.