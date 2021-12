सरगुजाः अम्बिकापुर सशस्त्र सेना झंडा दिवस (Ambikapur Armed Forces Flag Day) के अवसर पर आज कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सेना में जवानों का पराक्रम (bravery of soldiers in the army) को याद किया. जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री झा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सैनिकों का साहस और वीरता (Courage and Valor of Indian Soldiers) से हमें देश प्रेम की सीख मिलती है.

भेंट की सहयोग राशि

सेना द्वारा समय-समय पर किए गए अद्वितीय कार्य और राष्ट्र की रक्षा (defense of the nation) के लिए दी गई. बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. सशस्त्र सेना झंडा दिवस का यह दिन भी हमें सैनिकों और उनकी भावनाओं से जुड़कर राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित (devoted to patriotism) रहने के लिए प्रेरित करता है.

कलेक्टर ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार कल्याण के लिए सहयोग राशि भेंट किया. कहा कि देश की सेवा करने वालों के सहयोग के लिए हम सभी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए. कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्टर श्री झा ने सुशीला देवी तथा अनिमा पुरकाईस को चिकित्सा अनुदान एवं आर्थिक सहायता राशि एवं भूतपूर्व सैनिक श्री मेनुएल बैक को सम्मान निधि राशि प्रदान किया.