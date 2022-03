सूरजपुर : जरही इलाके में छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला (Surajpur rape Case) अब और गरमाता जा रहा है. एक तरफ लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं. दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल रहीं हैं. इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है. पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है. बता दें कि 24 मार्च को छात्रा का शव घर में लटकता मिला (Student body found hanging in the house) था. जांच के बाद उसके साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी. इस मामले में हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन तथाकथित रूप से इसमें शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तार अब तक नहीं (Other accused of rape and murder in Surajpur out of police custody) हुई है. मामले के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग को पांच घंटे तक बाधित रखा था.

दुष्कर्म और हत्या के अन्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर

न्याय के नाम पर राजनीति : छात्रा की हत्या के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है. वहीं प्रदेश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं. मामले में कांग्रेस का कहना है कि मामले का आरोपी भाजयुमो का सदस्य था. उसकी तस्वीर पूर्व गृहमंत्री के साथ सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है. वहीं बीजेपी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है.

ये भी पढ़ें-सूरजपुर में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या, दोषियों को फांसी की सजा की मांग

पूर्व गृहमंत्री ने घेरा कलेक्टोरेट : इस मामले में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा (Former Home Minister Ramsevak Paikra) ने हजारो बीजेपी समर्थकों के साथ कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया. बीजेपी ने मृत छात्रा के परिजनों को पचास लाख रुपए मुआवजा देने, मामले की जांच सीबीआई से कराने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग की है. वहीं जिला भाजपा ईकाई ने पीड़ित परिवार को पचास हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है. रामसेवक पैकरा के मुताबिक जिस इलाके में घटना हुई है वो प्रदेश के शिक्षामंत्री का क्षेत्र है. लेकिन मंत्री अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए. लोग आक्रोशित होकर आंदोलन कर रहे थे औऱ मंत्री कव्वाली का लुत्फ उठा रहे थे.

क्या है पूरा मामला : सूरजपुर जिले के जरही इलाके में 12वीं की छात्रा जब पेपर के बाद घर लौटी तो आरोपी बाबा खान घर के पीछे से कमरे में घुसा और दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पकड़े जाने के डर से छात्रा की हत्या करके शव को पंखे से लटका दिया. वहीं छात्रा के हाथ में एक स्थानीय लड़के का नाम लिख दिया. जब छात्रा की मौत की खबर पुलिस को लगी तो दो दिनों तक पुलिस ने आरोपी की तलाश की. इसी बीच लोगों का गुस्सा फूटा और हर जगह प्रदर्शन होने लगे. दबाव में आकर पुलिस ने दो दिन बाद आरोपी बाबा खान को दबोचा. लेकिन लोगों का आरोप है कि इस कुकृत्य में तीन अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. वहीं पुलिस अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है.

आखिर कहां गए आरोपी : इस मामले का मुख्य आरोपी आंदोलन के बाद सलाखों के पीछे है. लेकिन बाकी के आरोपी कहां है ये घटना के पांच दिन बाद भी पुलिस पता नहीं लगा सकी है. वहीं राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति की रोटी सेंकने में मशगूल हैं. इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि दिन दहाड़े एक बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है. और पुलिस आंदोलन के बाद जागती है. ऐसे में कैसे मिलेगा इस बेटी को न्याय ?