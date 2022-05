बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से अपने विधानसभा दौरे की शुरुआत कर रहे हैं. लेकिन भूपेश बघेल के दौरे से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो ने अपना विरोध दर्ज कराया (Opposition to visit of CM Bhupesh in Balrampur ) है. भाजयुमों के कार्यकर्ताओं ने सामरी विधानसभा की दीवारों और सड़कों में Bhupesh Baghel go back का स्लोगन लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है.

भाजयुमो जिलाध्यक्ष गिरफ्तार : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बलरामपुर दौरे से पहले भाजयुमो कार्यकर्ताओं के सीएम विरोधी स्लोगन लिखने के बाद भाजयुमो जिलाध्यक्ष को कुसमी से गिरफ्तार किया गया (Opposition to BJYM in Samari) है. वहीं भाजयुमो कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है. बेरोजगारी भत्ता नहीं देने से युवाओं का भरोसा भूपेश बघेल सरकार से उठ गया है.भाजयुमो सीएम भूपेश पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है.

पुलिस सूचना तंत्र फेल : सामरी विधानसभा में सरेआम दीवारों और सड़कों पर सीएम भूपेश विरोधी स्लोगन लिखे जाने को लेकर पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि सीएम का दौरा काफी दिन पहले ही प्रस्तावित था. ऐसे में विपक्षी किसी भी स्तर पर विरोध कर सकते थे.लिहाजा सूचना के बाद भी पुलिस सीएम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को रोक नहीं पाई.अब जब सीएम दौरे पर हैं.तब सामरी विधानसभा की दीवारें उनके विरोध में लिखे गए स्लोगन से भरी (Anti CM Bhupesh Baghel slogans in Samri)हुईं हैं.