सरगुजा : अंबिकापुर में हाईस्कूल परीक्षा में बड़ी लापरवाही (Big negligence in high school examination in Ambikapur) सामने आई है. बता दें कि मंगलवार को हाईस्कूल के गणित विषय की परीक्षा थी. इसके लिए केंद्रों ने काफी तैयारी की थी. एक केंद्र में गणित विषय की परीक्षा में गणित विषय के ही शिक्षक की ड्यूटी (The duty of the teacher of mathematics subject itself) लगा दी गई. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित जांच दल ने जब जांच में पाया कि नियम विरुद्ध डयूटी लगाई गई है. तत्काल शिक्षकों की ड्यूटी बदली गई और जांच रिपोर्ट से जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया. इसके बाद डीईओ ने केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं जांच दल ने टीचर्स की ड्यूटी भी बदल दी है. जिस तरह से केंद्र में गणित के टीचर की ड्यूटी लगाई गई थी, उसे देखने के बाद यही लग रहा कि ये गलती अनजाने में नहीं हुई है.



जिलाशिक्षाधिकारी ने दी गड़बड़ी की जानकारी



जिला शिक्षा अधिकारी में बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (Chhattisgarh Board of Secondary Education Raipur) द्वारा संचालित हाईस्कूल मुख्य परीक्षा 2022 में 15 मार्च को गणित विषय का पेपर 109 केन्द्रों में संपन्न हुआ. जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर (District Education Officer Ambikapur) द्वारा गठित उद्धनदस्ता दल ने इंदिरा गांधी गंगोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर, महात्मा गांधी गेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर, चाईल्ड एजुकेशन सेंटर हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर एवं क्रिश्चियन हा. से. स्कूल सूर्यापारा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया.निरीक्षण के दौरान इंदिरा गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल एवं क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल सूर्यापारा के परीक्षा केन्द्र में अनियमितता (Irregularity in the examination center of Suryapara) पाई गई. जिसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के केन्द्राध्यक्ष एवं संस्था प्रबंधक तथा क्रिश्चियन हा. से. स्कूल सूर्यापास के केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष को स्पष्टीकरण पत्र जारी किया जा रहा है. शेष सभी केन्द्रों में परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित होना पाया गया.