बलरामपुर : मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri kanya Vivah yojna in Balrampur) के अंतर्गत बुधवार को 280 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ. जिला मुख्यालय स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान में 263 हिन्दू एवं 17 इसाई रीति-रिवाज से विवाह (Two hundred and eighty couples were married in Balrampur) कराए गए. महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया की उपस्थिति में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ.

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने नव विवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार के लोगों को विवाह के उपरांत घरेलू उपयोग के सामान भी दिए गए . मुख्यमंत्री कन्या विवाह की अनुदान राशि को 15 हजार बढ़ाकर से 25 हजार रूपए एवं दिव्यांग नवदम्पतियों हेतु अनुदान की राशि 25 हजार से 50 हजार रूपये कर दी गई है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद एवं बधाई दी.

ये भी पढ़ें- बलरामपुर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा मंडराया, कांग्रेस पार्षदों ने लाया अविश्वास प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव एवं सामरी विधायक चिंतामणि महाराज, रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह, जिले के कलेक्टर कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू डीएफओ विवेकानंद झा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर भरत कौशिक, रामानुजगंज गौतम सिंह, शंकरगढ़ प्रवेश पैकरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जे.आर.प्रधान, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, नागरिक सहित भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे.