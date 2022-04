कोरिया : मनेन्द्रगढ़ अधिवक्ता संघ का दो वर्षीय कार्यकाल को लेकर चुनाव सम्पन्न (election in manendragarh court) हुआ. निर्वाचन प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिवक्ता तेजा राम राय को निर्वाचन अधिकारी और सहायक अधिकारी कैलाश विश्वकर्मा और महजबीन खान को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया. अधिवक्ता संघ के चुनाव में कुल 121 मतदातों में से 113 अधिवक्ता साथियों ने अपना मत देकर सभी उमीदवारों का भाग्य मत पेटी में कैद कर दिया.

अध्यक्ष पद का मुकाबला हुआ टाई : मतदान दिवस के दिन सभी अधिवक्ताओं ने मतदान की प्रक्रिया को शांति पूर्ण तरीके से एवं सभी के सहयोग से संपन्न कराया. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिये संजीवन लाल और रामनरेश पटेल दो उम्मीदवार थे. जिसमें अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर के साथ मुकाबला बड़ा रोचक था. जहां अध्यक्ष पद के उमीदवारों को कुल 113 मत मिले. जिसमे से एक मत अवैध होने के कारण दोनों उमीदवार को बराबर- बराबर 56 -56 मत प्राप्त (Competition for the post of president in Manendragarh court)मिले.

मनेंद्रगढ़ अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न

सिक्का उछालकर अध्यक्ष का निर्णय : बराबर मत मिलने के कारण निर्वाचन अधिकारी को पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया गया. जिसके बाद भी परिणाम बराबर ही आए. लिहाजा सिक्का उछालकर अध्यक्ष पद के लिए फैसला किया गया. जिसमे एक वर्ष के लिए संजीवन लाल और दूसरे वर्ष के लिए रामनरेश पटेल को सहमति से अध्यक्ष का काम करने की जिम्मेदारी (result of president post tie in manendragarh court) मिली. वहीं उपाध्यक्ष(पुरुष) पद के लिये 03 उमीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया. जिसमे विजयी उमीदवार कमलेश पांडेय को 44 मत, तुलसी शंकर गुप्ता को 36 मत,और प्रह्लाद श्रीवास्तव को 32 मत मिले. उपाध्यक्ष (महिला) पद के कुल 02 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया. जिसमे से विजयी उमीदवार पूनम गुप्ता को 59 मत और सविता गुप्ता को 50 मत मिले.

दूसरे पदों पर भी निर्वाचन : सचिव पद पर विजयी उमीदवार सूरजभान सिंह को 59 मत और राजकुमार गुप्ता को 50 मत मिले.उसी तरह से संघ के चुनाव में सांस्कृतिक एवं क्रीडा प्रभारी के पद पर प्रदीप शर्मा, पुस्तकालय प्रभारी के लिये मनीष सोनी, कोषाध्यक्ष पद पर कुलदीप जायसवाल,सहसचिव के लिये रामकुमार यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए. संघ के कुल 05 कार्यसमिति सदस्य के लिये 07 लोगों ने अपना भाग्य आजमाया. जिसमे यारसाय राजवाड़े, आलोक अग्रवाल, सुनील चौबे, राजेश गुप्ता ,आशीष राय को सफलता प्राप्त मिली.