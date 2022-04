बलरामपुर: रामानुजगंज विकासखण्ड के जंगली क्षेत्रों में महुआ फूल खूब टपक रहे हैं. ग्रामीण परिवारों में महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग सभी महुआ पेड़ के नीचे पहुंचकर महुआ चुनने में लगे हैं. ग्रामीणों के लिए महुआ का सीजन आर्थिक रूप से आय प्राप्ति का जरिया होता है. यहां के जंगलों में बहुतायत में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं. लिहाजा गांवों में रहने वाले लोग इसके फूल को इकट्ठा करके सुखाते हैं. फिर बाजारों में बेचते हैं. इन दिनों महुआ का सीजन होने से ग्रामीण अपने परिवार के साथ महुआ बीनने के काम में लगे हुए हैं.



महुआ के सहारे ग्रामीण चलाते हैं खर्च : बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग 'पीला सोना' कहे जाने वाले महुआ का संग्रहण कर रहे हैं. जंगल के चारों ओर महुआ फूल की मादक खुशबू बिखर रही है. महुआ समेटने के लिए ग्रामीण पूरे परिवार के साथ सुबह से ही जंगलों और खेतों की ओर चले जाते हैं. इस दौरान सुरक्षा के लिए हाथ में लाठी और महुआ फूल रखने के लिए टोकरी साथ लेकर जाते हैं. इस वर्ष महुआ पेड़ों पर जमकर फूल लदे हैं. जिसके लिए खेतों में से लेकर बियाबान जंगलों तक ग्रामीणों की चहल-पहल बढ़ गई है.महुआ के फूलों को बाजार में बेचकर ग्रामीण जितनी भी रकम इकट्ठा करते हैं उससे अपना खर्च चलाते (Villagers run their expenses with the help of Mahua) हैं.





नकदी के रूप में महुआ का प्रचलन : वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण परिवार के लिए महुआ आज भी जीवन का आधार है. वे इसे सूखाकर घर में रख लेते हैं. इससे नकदी के रूप में भी प्रचलन करते हैं. बाजार में बढ़ती मांग के कारण महुआ आय का एक साधन भी बन गया है. हालांकि जंगल की अंधाधुंध कटाई और खेती की जमीनों का विस्तार करने से अब महुआ के पेड़ कम हो रहे हैं. रामानुजगंज के बाजारों में फिलहाल महुआ के रेट 45-50 रूपए प्रति किलो की दर से खरीदी हो रही है.