जशपुर : सिटी कोतवाली पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को (Jashpur police solved the mystery of blind murder) सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी ने जादू टोने के शक पर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी. इस मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की पत्नी और बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. जिसे लेकर आरोपी मृतिका के ऊपर जादू-टोने का शक किया करता था. इसी वजह से आरोपी ने महिला की टांगी, फावड़ा मारकर और आरी से गला रेंत कर हत्या कर दी थी.

जशपुर पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी

कब हुई थी वारदात : 11 अप्रैल 2022 को सूचना मिली कि सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जकबा में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुनिया बाई की अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी बसंत मिंज की पत्नी कुन्ती मिंज और बड़ी बेटी नेहा मिंज की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. दोनों का ही गला टेढ़ा हो गया था. बसंत सुनिया बाई पर जादू-टोने का शक किया करता (Murder on suspicion of witchcraft in Jashpur) था. उसने मोहल्ले में अन्य लोगों से भी जादू-टोने की बात सुनी थी.

कैसे की हत्या : पुलिस के मुताबिक 11 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे आरोपी बसंत मिंज कुल्हाड़ी लेकर सुनिया बाई के घर गया. अपनी बच्ची और बेटी को ठीक करने की बात कही. सुनिया बाई ने जादू-टोना नहीं करने की बात कही. इतने में आरोपी बसंत गुस्से से आग बबूला हो गया. गुस्से में बसंत ने सुनिया पर पहले कुल्हाड़ी से वार किया. जब सुनिया जमीन पर गिर गई तो उसने फावड़े से कई वार महिला पर कर दिए. इसके बाद आरोपी अपने घर आ गया. उसने अपने कपड़े और कुल्हाड़ी को छिपा दिया और शराब पीकर सो गया.

फिर गया मृतिका के घर : आधी रात में बसंत को लगा कि सुनिया जादू-टोना करती है इसलिए मरी नहीं होगी. वो वापस उसके घर गया और मृत पड़ी सुनिया बाई का गला आरी से रेंत डाला. सबूत मिटाने के लिए आरोपी जकबा जंगल गया. वहां कुल्हाड़ी, फावड़ा, आरी छिपा दिए. कपड़ों को आरोपी ने जला दिया था. पुलिस की तफ्तीश में बसंत टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर हथियार और तालाब में फेंका गया शॉल बरामद कर लिया गया है.