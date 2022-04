जशपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति एप के रजिस्ट्रेशन में जशपुर जिला पहले स्थान (Jashpur district became number one in the expression app user case) पर आया है. यह एप महिला एवं बालिकाओं को पुलिस सहायता पहुंचाने में मददगार है. इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डे ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ राज्य की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने ''अभिव्यक्ति एप'' लॉन्च किया है. एप के माध्यम से जरुरतमंद महिलाएं बिना थाने आए ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं. वहीं निराकरण की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है.

2300 से ज्यादा यूजर : जशपुर जिले की यदि बात की जाए तो अब तक 2305 यूजर इस एप में (More than twenty three hundred women registered)रजिस्टर्ड हैं. जो पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है. जिले के स्कूलों, छात्रावास, सार्वजानिक स्थल, साप्ताहिक बाजार, प्रशिक्षण केन्द्र, अस्पताल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थानों एवं ग्रामों में चौपाल लगाकर नियमित रूप से एप का प्रचार प्रसार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- जशपुर में उद्योग लगाने की जरूरत नहीं, जंगल अपने आप में बड़ा उद्योग : जैन मुनि सुयश सागर

कैसे करें एप को इंस्टाल : अभिव्यक्ति एप के संचालन हेतु यूजर को सर्वप्रथम अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में जाकर अभिव्यक्ति एप को इंस्टाल करना होगा. उसके पश्चात् रजिस्ट्रेशन हेतु एप में साइन इन करते हुये अपना मोबाइल नंबर डालना है. ओ.टी.पी. आने के बाद उसे स्क्रीन पर डालकर वेरिफिकेशन पूरा करना है. साथ ही एप में दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जिला पुलिस जशपुर ने जिले की सभी महिलाओं से एप को इंस्टाल करने की अपील (Appeal to women to install the app) की है.