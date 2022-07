अम्बिकापुर : सावधान होशियार रात्रि कालीन अंबिकापुर मुख्य मार्ग एवं रिंग रोड से अगर आप गुजर रहे हैं तो कृपया करके सावधानीपूर्वक जाईए. क्योंकि नगर निगम के घोर लापरवाही के कारण इन दिनों आवारा पशुओं का जमावड़ा मुख्य मार्ग में लगना आम बात हो चली है. जिसके कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे (In Ambikapur the accident of giving stray animals on the road) हैं.

आवारा पशुओं के कारण रोजाना हो रही दुर्घटना, जिम्मेदार चादर ओढ़कर सोए

प्रशासन नहीं ले रहा है सुध : इसके बावजूद प्रशासन कान में तेल डाल कर मानों सो रहा (Negligence of Ambikapur Municipal Corporation) है. बरसात के दिनों में अक्सर शहर के आवारा पशुओं का जमावड़ा मुख्य मार्ग में होता(Trouble with stray animals in Ambikapur) है. हटाने के लिए समय-समय पर निगम प्रशासन पशुओं को जब्त कर कांजी हाउस भेजता है. लेकिन इस बार नगर निगम प्रशासन और आवारा पशुओं के बीच मानो सांठगांठ हो गई है. जिसके कारण आवारा पशुओं का झुंड शहर के मुख्य मार्गों घूमते हुए बेखौफ बैठा नजर आ रहा हैं. परिणाम स्वरूप आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही (No action on stray animals in Ambikapur) है.

कब होती है परेशानी : रहवासी जैसे तैसे दिन तो निकाल लेते हैं. बड़े वाहनों की चपेट में आने कारण यह बेजुबान जहां काल के गाल में समा जा रहे हैं. वहीं छोटे वाहनों के चपेट में आने से आम इंसान दुर्घटना झेल रहा है. ऐसे में निगम प्रशासन चाहिए कि जटिल समस्या बनके आवारा पशुओं को कांजी हाउस भेजने का समय पर प्रबंध करें. इस बारे में महापौर नगर निगम अम्बिकापुर ने बताया कि '' पूर्व में आवारा पशुओं की धरपकड़ करते हुए. इनके मालिकों के विरुद्ध कार्यवाई की गई थी. इसके बावजूद बरसात में सड़कों पर आवारा पशुओं का सड़क में दिखाई देना एक गम्भीर समस्या है. आज ही मेरे द्वारा आदेश जारी करते हुए आवारा पशुओं की धरपकड़ करते हुए उन्हें कांजी हाउस भेजा जाएगा.''