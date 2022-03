जशपुर: शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को परिवर्तित कर स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल बनाये जाने का विरोध जारी है. स्कूल को हिंदी मीडियम में बदले जाने से काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे. जिससे जिले में निवासरत अत्यंत गरीब ,अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होने का डर है. शासकीय स्कूल को बंद कर उसे एनजीओ के माध्यम से संचालित कर शासकीय स्टाफ को दूसरी जगह भेजा जाएगा.वहीं जिले की ऐतिहासिक धरोहर जो कि 1934 में बनाई गई थी. इस बिल्डिंग में भी बदलाव कर पुरातात्विक धरोहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लग रहा है. इस स्कूल के खिलाफ पूर्व छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता रामप्रकाश पाण्डेय ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है.

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई : जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति अरूप कुमार गोस्वामी एवम न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने दिनांक 23/3/2022 को जनहित याचिका क्रमांक 49/2022 रामप्रकाश पाण्डेय बनाम छतीसगढ राज्य वगैरह में आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिलमन रति मिंज ने तर्क किया कि स्कूल में कक्षा 6 वीं से 12वीं तक कुल 1033 छात्र पढ़ते हैं. जिनमें विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बच्चे भी शामिल हैं . किंतु स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाये जाने पर एक कक्षा में मात्र 40 बच्चे रखने का नियम बनाया गया है. जिससे अधिकांश बच्चे स्कूल से बाहर किए जा सकते हैं.

शासन को हाईकोर्ट के निर्देश : जिस पर माननीय न्यायालय ने एडिशनल एडवोकेट जनरल मीना शास्त्री से इस सबन्ध में स्पष्टीकरण करने को कहा. इसके बाद उन्होंने उत्तरवादी क्रमांक 5 कलेक्टर जशपुर से चर्चा कर बताया कि स्कूल से कोई भी बच्चे हटाए नहीं जाएंगे. सभी का दाखिला स्वामी आत्मानन्द स्कूल में ही होगा. जिस पर न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि स्कूल में पूर्व से पढ़ रहे कोई बच्चे स्कूल से हटाए नहीं जाएंगे. सभी को स्वामी आत्मानन्द स्कूल में एडमिशन लिया (Instructions to the government to take responsibility of all children ) जाएगा. यदि प्रशासन के द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है तो याचिकाकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय को पुनः सूचित करे .

पालकों में था आक्रोश : स्कूल को स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट विद्यालय बनाये जाने की सुगबुगाहट से ही छात्रों और पालकों में काफी आक्रोश था. इस सबन्ध में समस्त नागरिक, भूतपूर्व छात्र और पालकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर जशपुर को ज्ञापन भी दिया था . माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से पालकों की चिंता तो दूर हो (With the order, the worries of the parents were removed)गई. लेकिन स्कूल में कार्यरत 60 से भी अधिक कर्मचारी और शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.