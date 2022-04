कोरिया : कलेक्टर कार्यालय का फर्जी चेक लगाकर बैंक से 1 करोड़ 29 लाख रुपए निकालने का बड़ा फर्जीवाड़ा (One crore twenty nine lakh fraud in Koriya) सामने आया है. 23 दिन के भीतर 3 लोगों के नाम से 21 फर्जी चेक स्टेट बैंक में लगाकर राशि का आहरण किया गया है. इसकी सूचना स्टेट बैंक प्रबंधन ने कलेक्टर कार्यालय में दी तब मामले का खुलासा हुआ. जिन नंबरों के 21 चेक से रुपए का आहरण किया गया है उन नंबरों के चेक अभी भी कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षित हैं. ऐसे में चेक की क्लोनिंग या डुप्लीकेट चेक बनवाकर रुपए निकालने की बात सामने आ रही है.

थाने में शिकायत दर्ज : कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर ने अज्ञात के खिलाफ थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.कोरिया जिले के संयुक्त कलेक्टर अनिल कुमार सिदार (Joint Collector Anil Kumar Sidar) ने चरचा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि कोरिया कलेक्टर कार्यालय के नाजरात शाखा का खाता नंबर 11032262800 स्टेट बैंक बैकुंठपुर मेें संचालित है. उक्त खाते में जमा राशि के संबंध में 13 अप्रैल को ब्रांच मैनेजर द्वारा पत्र के माध्यम से बताया गया कि 22 मार्च 2022 से लेकर 13 अप्रैल तक आपके कार्यालय को जारी चेक बुक में से चेक क्रमांक 187915, 187913, 187914, 187916, 187920, 187923, 187926, 187925, 187928, 187929, 187932, 187918, 187917, 187919, 187924, 187927, 187930, 187922, 187931, 187933, 187934 की राशि समान नाम के व्यक्ति/फर्म दीवान सिंह पारते, अक्षर पविलियन सीएचएसएल और अतीश सुभाष गायकवाड़ के खातों में क्लीयरिंग द्वारा कई बार जमा हो रहा है.

जांच के बाद खुलासा : बैंक प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी के बाद जब कलेक्टर कार्यालय द्वारा मामले की जांच की गई तो पता चला कि चेक क्रमांक 187906 तक का चेक ही कार्यालय द्वारा जारी किया गया है. शेष चेक मूल चेकबुक में आज भी कार्यालय में उपलब्ध है. स्टेट बैंक बैकुंठपुर के मैनेजर द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टेटमेंट, 10 नग स्केन्ड चेक की जांच से पता चला कि उपरोक्त सभी 21 चेक इस कार्यालय से न तो जारी किया गया है और न ही उक्त चेकों का इस कार्यालय के चेक पंजी में उल्लेख है.



फर्जी चेक से उगाही : स्पष्ट है कि उपरोक्त दर्शित चेक की कूटरचना कर रकम का आहरण किया गया है. संयुक्त कलेक्टर की रिपोर्ट पर चरचा पुलिस ने फर्जी चेक के माध्यम से 1 करोड़ 29 लाख 788 रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 467, 468, 471, 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.