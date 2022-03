बलरामपुर : सब्जियां आपको सेहतमंद रखती हैं. छत्तीसगढ़ में भी सब्जियों की काफी वैरायटी देखने को मिलती है. यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां देसी तरीके से उगाई जाती है. लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां पहली बार किसी सब्जी की वैरायटी का उत्पादन हुआ है. ये सब्जी अब लोगों की पहली पसंद बन गई है.क्योंकि ना सिर्फ इसका स्वाद अलग है बल्कि ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ कैंसर (Effective in fighting cancer with profit) जैसी बीमारी को दूर रखने में भी मददगार है.

बैंगनी पत्तागोभी का मार्केट में जलवा : आपने हरे रंग की पत्ता गोभी तो खूब खाई होगी. लेकिन आज जिस सब्जी की हम बात करने जा रहे हैं वो है बैंगनी पत्ता गोभी. जिसकी पैदावार ग्राम पंचायत डाँड़खड़ूआ में एक किसान ने कृषि विभाग की मदद से की है. किसान ने बाहर से बीज लाकर इसकी पैदावार अपने खेतों में की . बैंगनी कलर का पत्तागोभी मार्केट में पहली बार आया है.जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे (Demand for purple cabbage in the market of Balrampur) हैं. इस पत्ता गोभी की कीमत मार्केट में अभी कम रखी गई है. अभी इसका रेट 15 से 20 रुपए प्रतिकिलो ही है . लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है जिससे ये वजन में ज्यादा होती है।

फायदे के कारण लोगों की पसंद : बैंगनी पत्तागोभी की बिक्री को देखते हुए अब कृषि अधिकारी दूसरे किसानों को भी इस पत्तागोभी की पैदावार करने के लिए जागरुक कर रहे हैं. कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस बैंगनी गोभी में इम्युनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता (Demand for purple cabbage in the market of Balrampur ) है. साथ ही इससे कैंसर जैसे रोग के खतरे को भी कम कर देता है.किसानों के लिए ये एकदम नया प्रयोग है . इसके बीज को बाहर से मंगवाकर गांवों में पहली बार खेती करवाई गई है. वहीं किसान भी इसकी बिक्री से काफी खुश हैं. इस नए किस्म की सब्जी को अधिकारी अब शिविर में भी प्रदर्शनी के लिए लगा रहे हैं.