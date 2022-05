सरगुजा : जिले के उदयपुर में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई. परिवार गांव की एक शादी में हिस्सा लेने के लिए गया हुआ था. इस दौरान उन्होंने घर की दो बच्चियों को अकेला छोड़ा था. 7 और 8 साल की ये दो बच्चियां खेलते-खेलते बांध के पास चली गई. जहां डूबने से दोनों की मौत हो (Accident in Udaipur of Ambikapur )गई. जब परिवार वापस आया तो उन्हें इस हादसे का पता चला.



क्या है पूरा मामला : उदयपुर के ग्राम जीवलिया की दो बहनें काव्या तिर्की और सुशीला तिर्की परिजनों के साथ 26 मई को शादी समारोह में शामिल होने गांव के करीब बस्ती में गये थे. दोपहर 2 से 4 बजे के बीच परिजनों की जानकारी के बगैर दोनों बालिका घर की ओर वापस आ गए.





घर पर नहीं थी बच्ची : जब परिजन शादी से वापस लौटे तो देखा कि घर पर बच्चियां नहीं है. आधी रात हो चुकी (Police is telling that death has happened due to drowning)थी. लिहाजा बच्चियों को तलाशने के बाद भी वो नहीं मिली. शुक्रवार की सुबह घर के बगल में स्थित छोटा बांध में बच्चियों का शव मिला. इस बांध में लोग नहाने और मछली मारने का काम करते हैं. इसी बांध में उनका शव पानी में तैरता मिला है.



क्या है पुलिस का एंगल : दोपहर 11:00 बजे चौकी केदमा प्रभारी मनोज सिंह को घटना की सूचना दी गई. मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकालकर पंचनामा करवाया. प्रथम दृष्टया मामला नहाते वक्त डूबने से हुई मौत का लगता है. लेकिन पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि कहीं किसी ने रंजिश वश तो ऐसा नही किया ( police did not rule out even the matter of conspiracy) है.





नहाते वक्त डूबने की आशंका :परिजनों का अनुमान है कि दोपहर 2:00 से 4:00 के बीच जब वह लोग घर वापस आ रहे थे तभी बांध में नहाने गए होंगे. इसी दौरान यह हादसा हो गया. पानी में डूबकर हुई इस मौत से गांव में शोक का माहौल है.