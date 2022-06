सरगुजा : जिले में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है. महज 13 दिन में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 54 पार कर गया (Corona explosion may happen in Ambikapur ) है. वहीं एक ही दिन में बुधवार को जिले में 16 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है. जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है. इसके साथ ही पड़ोसी जिले सूरजपुर में भी एक साथ आठ कोरोना संक्रमित मिले हैं. बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है. लोगों को सतर्क रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है।



क्यों फैल रहा कोरोना : जाहिर है कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद लोग अब निश्चिन्त हो चुके (Corona is spreading in Ambikapur) हैं. वैक्सीनेशन की गति भी बंद के बराबर है. शादी समारोह और आयोजन बिना नियम कायदों के बेखौफ चल रहे हैं. मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ अब पुरानी बात हो चुकी है. लेकिन इस बीच कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े डराने वाले हैं. ये आंकड़े तब इतने हैं जब कांटेक्ट ट्रेसिंग और नियमित जांच जैसे नियम शिथिल पड़ चुके हैं. ये पॉजिटिविटी तो उन लोगों से निकलकर सामने आई है जिन्होंने बीमारी के लक्षण के कारण जांच कराई है.



एक दिन में 16 पॉजिटिव : प्रदेश के साथ ही जिले में जून माह में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे है. 10 जून को दो कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और उसके बाद से लगातार कोरोना संक्रमित सामने आ रहे है. 19 जून को सर्वाधिक 7 केस सामने आए थे . अब तक कुल 38 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके थे जबकि बुधवार को एक दिन में ही 16 कोरोना संक्रमित केस मिले (Number of corona patients increased in Ambikapur) हैं.





कितने पॉजिटिव मिले : जून महीने के 13 दिन में कोरोना का आंकड़ा 54 और एक दिन में 16 पॉजिटिव मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. 10 जून से अब तक कुल 54 कोरोना संक्रमितों की पहचान हो चुकी है. हालांकि संक्रमितों में अब तक गंभीर लक्षण नजर नहीं आए है और चिकित्सकों द्वारा मरीजों को लक्षण आधारित उपचार देने की बात कही जा रही है. लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उससे आने वाले दिनों में कभी भी कोरोना विस्फोट हो सकता है.







अंबिकापुर में हालात बिगड़े : बुधवार को जिले में शहरी क्षेत्र में कुल 9 केस सामने आए है जिनमें महुआपारा निवासी 42 वर्षीय महिला, कन्यापरिसर रोड निवासी 22 वर्षीया युवती, प्रतापपुर रोड निवासी 32 वर्षीय पुरुष, मिशन चौक निवासी 50 वर्षीय महिला, जोड़ापीपल निवासी 33 वर्षीय महिला, कन्या छात्रावास की 19 वर्षीया छात्र, गांधीनगर निवासी 35 वर्षीया महिला, नवागढ़ निवासी 50 वर्षीय महिला, मठपारा निवासी 45 वर्षीय पुरुष, भफौली सुखरी सपना निवासी 30 वर्षीया महिला, लखनपुर जमगला निवासी 48 वर्षीया महिला, सीतापुर के सोनतराई निवासी 15 वर्षीया किशोरी शामिल है.



सूरजपुर भी कोविड के चपेट में : उदयपुर क्षेत्र में चार कोरोना संक्रमित मिले है. जिनमें मोहनपुर निवासी 21 वर्षीया युवती, 25 वर्षीय युवक, 28 वर्षीया युवती, केशगवां निवासी 24 वर्षीया युवती शामिल है. वहीं सूरजपुर जिले में आज आठ कोरोना संक्रमित मिले है. जो पहले की तुलना में काफी अधिक(corona patient in ambikapur) है. फिलहाल पड़ोसी जिलों में बलरामपुर जिले में राहत है. बुधवार को बलरामपुर जिले में सिर्फ तीन केस ही सामने आए है. लेकिन बाकी स्थानों पर भी कोरोना के आंकड़े बढ़ सकते हैं. बहरहाल सरगुजा जिला और पड़ोसी जिलों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तो अपने डयूटी करेगा ही लेकिन लापरवाह हुए लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है. एक बार फिर से मास्क, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को अपनाना होगा.