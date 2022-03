बलरामपुर : जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली . दरअसल विवाह के पंडाल में जगह- जगह मुख्यमंत्री विधायक और मंत्री के पोस्टर लगाए गए थे. लेकिन कुछ देर बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के पोस्टर को पंडाल से निकाल लिया (Removed the poster of the education minister and hid it behind the tent ) गया. प्रेमसाय के पोस्टर को टेंट के पीछे छिपा दिया गया. शिक्षा मंत्री के पोस्टर को निकालने को लेकर जब महिला बाल विकास मंत्री से पूछा गया तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था. वहीं इस मामले में अब गुटबाजी को लेकर खबरें आम होने लगी हैं.

मंत्री का चौंकाने वाला जवाब : विवाह के पंडाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह, सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज और अन्य लोगों के पोस्टर लगे हुए थे. लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के आगमन से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के शिक्षामंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम (Education Minister Dr Premsai Singh Tekam) के पोस्टर को पंडाल से निकाल दिया गया. पोस्टर को निकाला जाना तो ठीक था लेकिन उसे टेंट के पीछे छिपाकर रख दिया गया ताकि किसी की नजर ना पड़े. जब पोस्टर निकाले जाने की बात मंत्री अनिला भेड़िया से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाती. हो सकता है हवा में उड़कर बैनर कहीं गिर गया हो.

खुलेआम दिखने लगी गुटबाजी : इस घटना के बाद एक बार फिर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की हवा तेज होती दिख रही है. शिक्षामंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम (Education Minister Dr Premsai Singh Tekam) स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गुट के माने जाते हैं. लिहाजा इस बार उन्हीं के क्षेत्र में उनके पोस्टर को हटाया गया है. अब देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षामंत्री के समर्थक इस घटना को किस तौर पर लेते हैं. क्योंकि सरगुजा में टीएस सिंहदेव का दबदबा है. ऐसे में उनके समर्थक के पोस्टर को निकाला जाना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है.