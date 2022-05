बलरामपुर : जिले के नगर पंचायत कुसमी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एस.के दुबे को सीएम भूपेश बघेल ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए (CM Bhupesh suspended the CMO)हैं. बता दें कि शशिकला नाम की महिला राशनकार्ड के लिए भटक रही थी. शशिकला का नाम गरीबी रेखा की सूची से कट गया था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से महिला ने इस मामले की शिकायत की. जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीईओ को सस्पेंड कर दिया.

महिला की शिकायत पर सीएमओ सस्पेंड : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से दौरे पर हैं. इस दौरान वह आम जनता से संवाद करके जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं.. इसी क्रम में मुख्यमंत्री कुसमी के राशन दुकान पहुंचे थे. जहां एक महिला ने राशनकार्ड नहीं बनने की शिकायत मुख्यमंत्री से (kusmi woman had complained to the CMO) की. महिला ने सीएम बघेल से कहा कि वह राशनकार्ड के लिए भटक रही हैं. उनका नाम गरीबी रेखा की सूची से कट गया है जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्देश देते हुए कुसमी नगर पंचायत सीईओ एस के दुबे को सस्पेंड कर दिया.

बच्चों से भी की मुलाकात : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां बच्चों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की. उन्होंने वरिष्ठ जनों से भी संवाद कर हालचाल पूछा. मुख्यमंत्री महत्वकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी ली. यहां से मुख्यमंत्री अपने हेलिकॉप्टर से शंकरगढ़ के लिए रवाना हो गए. जिसके बाद बरियों और राजपुर जाएंगे. राजपुर में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे.