बलरामपुर : हिन्दू नववर्ष और चैत्र नवरात्र में जिले का माहौल भगवामय हो (Balrampur atmosphere turned saffron ) गया है. रामानुजगंज नगर के सभी चौक-चौराहों पर रामभक्तों ने भगवा ध्वज लगाए हैं. 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन नगर में भव्य जुलूस एवं शोभायात्रा निकाली जाएगी. जिसकी तैयारी विशेष तौर पर चल रही है. चैत्र नवरात्र के दौरान रामानुजगंज के हृदय स्थल भारत माता चौक पर चारों तरफ सिर्फ भगवा ध्वज लहरा रहा है. बस स्टैंड रोड से लेकर तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय मार्ग, गौरव पथ सहित जिला न्यायालय होते हुए लरंगसाय तक हर जगह भगवा रंग से पटा है.

बलरामपुर का माहौल हुआ भगवामय

ये भी पढ़े- बलरामपुर में छठ व्रतियों ने किया खरना

भव्य शोभा यात्रा की तैयारी : पूरे नगरीय क्षेत्र में सनातन हिन्दू समाज के लोगों ने भगवा ध्वज लगाया है. नगर में बजरंग दल और नैतिक विकास संघ के युवा कार्यकर्ताओं ने रामनवमी की तैयारी की है.इस दौरान बाइक रैली का भी आयोजन किया (Huge procession will come out in Balrampur) गया है. रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकलेगी. वहीं भारत माता की प्रतिमा की साफ-सफाई और रंग-रोगन करके सजावट की गई है. नगर में सभी दुकानों और घरों के छत पर दो हजार से अधिक भगवा ध्वज लहरा रहे हैं.शहर में रामनवमी के अवसर पर श्रीराम दरबार की भव्य शोभा यात्रा (Grand procession of Shri Ram Darbar) निकाली जाएगी. जिसके लिए रामनवमी महोत्सव आयोजन समिति एवं क्षेत्रवासियों ने जोर-शोर से तैयारियां की है.