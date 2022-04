कोरिया : जिले के जनकपुर थाना अंतर्गत शादीशुदा महिला को प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल (Three accused arrested after the death of the victim )भेजा है. थाना प्रभारी जनकपुर निरीक्षक तेजनाथ सिंह ने बताया कि मृतिका शीला के परिजनों ने थाना जनकपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि शीला को उसके ससुराल वाले मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे. साथ ही बात-बात पर उसे घर से निकल जाने को कहा जाता था. रोजाना विवाद से तंग आकर शीला ने 19 नवम्बर 2021 की शाम लगभग 7 बजे अपने घर के अन्दर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश (attempted suicide by pouring kerosene) की.

इलाज के दौरान मौत : गंभीर हालत में शीला को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती (Admitted to Ambikapur Medical College for treatment) करा दिया गया. जहां 22 नवम्बर 2021 को उसकी मौत हो गई. अपने मृत्यु से पूर्व अपने मरणासन्न बयान में बताया कि उसकी नानी सास बिरझनियां, बुआ सास पार्वती, और उसका फूफा ससुर रामदीन बैगा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी. साथ ही उसे घर से निकल जाने के लिए भी कहा जाता था. इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने के लिए अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर ((attempted suicide by pouring kerosene)) आग लगा ली.

बयान के बाद गिरफ्तारी : महिला की मृत्यु के बाद पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे के मार्ग दर्शन में टीम गठित हुई. जनकपुर पुलिस ने पीड़िता के बयान और विवेचना के आधार पर बिरझनियां, पार्वती और रामदीन बैगा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है.