नई दिल्ली : मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (WhatsApp owned by Meta) ने कहा कि उसने आईटी नियम 2021 के अनुपालन (Compliance with IT Rules 2021) में नवंबर में भारत में 1,759,000 खातों पर प्रतिबंध (WhatsApp banned 17.5 lakh bad accounts in India) लगा दिया. व्हाट्सएप को भी इसी महीने देश से 602 शिकायतें मिलीं और उनमें से 36 पर कार्रवाई की गई.

व्हाट्सएप प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने नवंबर महीने के लिए अपनी छठी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित (Sixth Monthly Report Published) की है. इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में उपयोगकर्ता की शिकायतों का विवरण और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ-साथ व्हाट्सएप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयां शामिल हैं.

पढ़ें : WhatsApp यूजर्स को बड़ा झटका, 30 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बैन, जानें वजह

प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि नवीनतम मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है. व्हाट्सएप ने नवंबर के महीने में 1.75 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया. अक्टूबर में, मंच ने भारत में 20 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था. भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं.

(आईएएनएस)