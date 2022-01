मुंबई : येज्दी (Yezdi) मोटरसाइकिलों की नई रेंज क्लासिक लीजेंड्स (Classic Legends) के डीलरशिप नेटवर्क पर उपलब्ध होगी. गुरुवार को कंपनी ने तीन अलग-अलग मॉडल लॉन्च किए हैं. इनकी कीमत 1.98 लाख रुपये से शुरू होकर 2.09 लाख रुपये तक जाती है.

येज्दी का एक्स-शोरूम प्राइस

जानकारी के मुताबिक येज्दी रोडस्टर (yezdi roadster model bike) मॉडल की कीमत 1.98 लाख रुपये, स्क्रैम्बलर (yezdi scrambler in india) की कीमत 2.04 लाख रुपये, और एडवेंचर मॉडल (yezdi adventure model) की कीमत 2.09 लाख रुपये है. सभी कीमतें दिल्ली में एक्स शो-रूम प्राइस हैं.

येज्दी क्लासिक लीजेंड्स डीलरशिप नेटवर्क पर खरीदें

तीनों बाइक्स में एक ही लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड 334 सीसी इंजन लगाए गए हैं. हालांकि, अलग-अलग पावर आउटपुट के लिए तीनों की ट्यूनिंग अलग तरीकों से की गई है. येज्दी की नई बाइक्स भारत में (Yezdi new bikes in india) क्लासिक लीजेंड्स डीलरशिप नेटवर्क पर मिलेगी. बता दें कि भारत में क्लासिक नेटवर्क जावा मोटरसाइकिल्स (Jawa Motorcycles in India) पहले से ही बेचती आ रही है.

येज्दी (Yezdi) मोटरसाइकिलों की नई रेंज (सौजन्य- ट्विटर @MotorOctane)

कंपनी से मिले ऑफर के मुताबिक येज्दी की तीनों बाइक की बुकिंग केवल 5,000 रुपये देकर की जा सकती है. कंपनी का कहना है कि हर दिन आपको प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल की बाजार में वापसी का जश्न मनाने का मौका नहीं मिलता, येज्दी जैसी दिग्गज बाइक कंपनी को पसंद करने की बात ही अलग है.

