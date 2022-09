कोटा. पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश युवक ने गुरुवार रात नयापुरा थाना परिसर में पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास (Youth set himself on fire in the police station) किया. युवक को आग लगाते देख मौजूद पुलिस कांस्टेबल श्यामसुंदर और परमेश्वर यादव ने कंबल और दरी डालकर युवक को बचाया और गंभीर अवस्था में एमबीएम अस्पताल (Youth attempted self immolation in Kota) पहुंचाया गया.

अस्पताल में युवक को भर्ती कर लिया गया है. युवक का नाम राधेश्याम मीणा बताया जा रहा है. युवक ने कुछ दिन पहले मारपीट का आरोप कांग्रेस नेता और पार्षद पर लगाया था. युवक रात करीब 8 बजे थाने पहुंचा और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. इसे देखते हुए मौके पर मौजूद कॉन्स्टेबल श्यामसुंदर और परमेश्वर यादव ने कंबल और दरी के मदद से उसे बचाया और तुरंत गंभीर घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल में पहुंचा दिया. जहां उसे भर्ती किया है. राधेश्याम बात कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

मामले में सामने आ रहा है कि खंड गावडी निवासी राधेश्याम मीणा ने क्षेत्रीय पार्षद हरिओम सुमन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट 5 सितंबर को दी थी. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी. वह लगातार थाने के चक्कर काट रहा था. पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश युवक ने गुरुवार रात में आत्मदाह का प्रयास किया. हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी किसी भी प्रकार का बयान देने से इनकार कर दिया है.