वाशिंगटन: विश्व बैंक (The World Bank) ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि वह मौजूदा राजनीतिक और सैन्य संकट के बीच यूक्रेन (Ukraine amid the present political and military crisis) को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार (ready to provide immediate financial support ) है.

बयान के अनुसार, 'हम यूक्रेन को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं और इस तरह के समर्थन के लिए विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिसमें तेजी से वितरण, वित्तपोषण भी शामिल हैं. विश्व बैंक समूह विकास के भागीदारों के साथ सभी वित्तपोषण और तकनीकी सहायता उपकरणों का उपयोग तेजी से प्रतिक्रिया के लिए करेगा.'

विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास (President of the World Bank Group, David Malpass) ने गुरुवार के बयान में कहा, 'विश्व बैंक समूह यूक्रेन में सामने आई घटनाओं के परिणामस्वरूप चौंकाने वाली हिंसा और जीवन के नुकसान से भयभीत है. हम यूक्रेन के लंबे समय से साझेदार हैं और इस नाजुक घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़े हैं.'

ये भी पढ़ें- रूस-यूक्रेन विवाद की क्या है असली वजह, सबकुछ जानें एक क्लिक पर

विश्व बैंक के बयान के अनुसार, 'यूक्रेन में विनाशकारी विकास के दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होंगे,' इसमें कहा गया है, 'हम इस नुकसान के आकलन को लेकर आईएमएफ के साथ मिलकर समन्वय कर रहे हैं.' मालपास ने निदेशक मंडल के साथ स्थिति पर चर्चा की और कहा कि उन्होंने विश्व बैंक समूह के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए अपना वैश्विक संकट जोखिम मंच तैयार किया है. मलपास ने शनिवार को म्यूनिख में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने यूक्रेन और क्षेत्र के लोगों के लिए विश्व बैंक समूह के मजबूत समर्थन और प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

(एएनआई)