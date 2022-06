भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला के चेहरे पर पेपर कटर (ब्लेड) मारने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी निंदा की है. घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तलब किया और अपनी नाराजगी जताई. सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर को आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये. उधर, शिवराज सिंह ने पीड़ित महिला की घर पहुंच कर उससे मुलाकात भी की.

सीएम शिवराज ने किया अधिकारियों को तलब

पीड़ित का इलाज कराएगी एमपी सरकार: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवाजी नगर स्थित पीड़ित महिला के घर पहुंचे और स्वास्थ्य के बारे में जाना. मुख्यमंत्री ने घायल महिला को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी. सीएम ने कहा कि-" राज्य शासन सीमा का उपचार करवाएगी. सीएम ने महिला के साहस की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से सीमा ने बदमाशों की आपत्तिजनक हरकत का मुकाबला किया वह काबिले तारीफ है. अन्याय का प्रतिकार करना अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम है. इस नाते सीमा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरक भी हैं. उसके बच्चों की पढ़ाई में सहयोग के लिए भी कलेक्टर भोपाल को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ".

Bhopal crime news: महिला पर पेपर कटर से अटैक करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, एक फरार की तलाश जारी

ये है पूरा मामला: पूरा मामला 9 जून की रात का है. शिवाजी नगर में रहने वाली सीमा सोलंकी अपने पति सुनील के साथ होटल श्री पैलेस में कुछ सामान लेने गई थी. सुनील होटल के अंदर चला गया और सीमा वहीं बाइक के पास खड़ी होकर पति का इंतजार कर रही थी. तभी वहां ऑटो से तीन लोग आए, जिन्होंने सीमा को अकेला पाकर सीटी बजाना शुरू कर दिया. सीमा ने बदमाशों की इस हरकत का विरोध किया तो उन लोगों ने उसे गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया. इस दौरान उसका पति सुनील बाहर आ गया और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. सुनील ने जब मनचलों का विरोध किया तो वे सुनील से लड़ने लगे. तभी सीमा ने एक बदमाश को थप्पड़ मार दिये. भीड़ इकट्ठे होते देख मनचले वहां से भाग गए. इसके बाद सीमा और सुनील भी वहां से सामान लेकर थोड़ी दूर निकल गए. तभी बदमाश पीछे से आए और उन पर हमला कर दिया. एक मनचले ने सीमा के चेहरे पर धारदार हथियार से वार कर दिया. इससे उसके दाएं गाल और माथे पर गहरा घाव हो गया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गई. महिला का पति सुनील उसे तुरंत अस्पताल ले गये जहां से उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया. उसके चहरे पर 118 टांके लगे हैं.