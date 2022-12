शिमला: हिमाचल में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस में अब सीएम पद के लिए दौड़ चली है. इस बीच, सियासी गलियारों में कई तरह की रोचक चर्चाएं भी जोरों पर हैं. चर्चा ये है कि क्या हिमाचल को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है या फिर प्रदेश की किस्मत में घनी मूंछ वाला मुख्यमंत्री लिखा है. ये तो जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन यहां मूछों को लेकर दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं. फिलहाल, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्रंट रनर हैं. (Who will be the next CM of Himachal Pradesh).

दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही घनी मूछें रखते हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर भी मूछें रखते थे, लेकिन बिल्कुल पतली सी. हिमाचल के लोगों ने अब तक जितने भी सीएम देखे, वो बिना मूछों के थे. फिर चाहे हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत परमार हों या रामलाल ठाकुर, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री शांता कुमार हों या फिर प्रेम कुमार धूमल. इसके अलावा 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह भी मूंछ नहीं रखते थे. जब जयराम ठाकुर सीएम बनने की रेस में आए तो उनके समर्थकों ने भी मूछें कटवाने की सलाह दी, लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा कि मूंछों से संमझौता नहीं कर सकते. अब स्थितियां बदली हैं. कांग्रेस सत्ता में आई है और सीएम पद के दावेदार मुकेश अग्निहोत्री व सुखविंदर सिंह दोनों ही घनी मूछें रखते हैं. (CM Contenders in Himachal Pradesh)

हिमाचल में अब तक के 6 मुख्यमंत्री

सुखविंदर सिंह राजपूत हैं तो मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण. दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं. सुखविंदर सिंह का जिले हमीरपुर है तो मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिला से हैं. दोनों जिलों में 5-5 सीटें हैं और ऊना में कांग्रेस की जीत का स्कोर 4-1 रहा है. हमीरपुर में भी कांग्रेस को चार सीटें मिली हैं. जबकि आशीष शर्मा निर्दलीय जीते हैं. अब देखना है कि सीएम पद पर कांग्रेस हाईकमान जिसका चुनाव करती है, वो नेता मूछों वाला होता है या फिर कोई और. प्रतिभा सिंह के नाम पर मुहर लगी तो भी प्रदेश को पहली महिला सीएम मिलेगी और मूछों वाले चेहरे सीएम बने तो भी प्रदेश को पहली बार कोई घनी मूछों वाला मुख्यमंत्री मिलेगा. (Himachal Congress CM Face) (Pratibha Singh could be the next CM)

