चंडीगढ़ : शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में (OP chautala DA Case) दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा (op Chautala gets jail) सुनाई है. इसके अलावा 50 लाख का जुर्माना और चौटाला की चार संपत्तियां अटैच करने के आदेश भी दिए गए हैं. ओम प्रकाश चौटाला को मिली सजा के बाद उनके बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं. दरअसल आय से अधिक संपत्ति का मामला (Disproportionate Assets Case) अजय और अभय चौटाला दोनों (Ajay Chautala and Abhay Chautala) पर चल रहा है. सीबीआई दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही हैं. अब सवाल है कि चौटाला बंधुओं का क्या होगा ? (What will happen to the Chautala brothers)

ओपी चौटाला के फैसले के बाद चौटाला बंधुओं की मुश्किलें : गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में ओपी चौटाला को आय से करीब 6 करोड़ अधिक संपत्ति जुटाने का दोषी पाया था. 21 मई को सीबीआई कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार (OP Chautala convicted) दिया था और 26 मई को सजा पर बहस हुई थी. चौटाला की तरफ से 87 साल की उम्र, 90 फीसदी दिव्यांगता और बीमारी का हवाला देकर कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने चौटाला को 4 साल की सजा (OP Chautala gets jail) सुनाई है. इस फैसले के बाद अजय चौटाला और अभय चौटाला की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि चौटाला बंधुओं (chautala brothers) के खिलाफ आय से कई गुना अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप हैं. ओपी चौटाला के वकील ने सजा पर बहस के बाद कहा था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Former Haryana CM Sentenced to 4 years jail) को 1 से 7 साल की सजा हो सकती है लेकिन उनकी उम्र, दिव्यांगता, बीमारी, जेबीटी घोटाले में सजा काटने से लेकर जांच में पूरे सहयोग का हवाला देकर कोर्ट से नरमी की अपील की गई थी.

अभय चौटाला का मामला- ओपी चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में (Abhay Chautala DA Case) सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था, उसके मुताबिक अभय चौटाला की संपत्ति साल 2000 से 2005 के बीच उनकी कमाई से 5 गुना अधिक थी. आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने अपनी कमाई 22.89 करोड़ बताई थी, जबकि सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक वो इससे 5 गुना संपत्ति के मालिक थे. अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज (28 मई) को सुनवाई होनी है. सीबीआई कोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है, फिलहाल इस मामले में गवाहियों का दौर चल रहा है.

अभय चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं. मौजूदा समय में वो इनेलो पार्टी के महासचिव और हरियाणा की ऐलनाबाद विधानसभा से विधायक हैं. अभय चौटाला पांचवीं बार विधायक हैं.

ये भी पढ़ें: OP Chautala viral Video: जेल जाने से पहले ओपी चौटाला ने ये क्रांतिकारी कविता पढ़कर कार्यकर्ताओं से ली विदाई

अजय चौटाला का मामला- अजय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (Ajay Chautala DA Case) के मामले में 30 मई को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होनी है. अजय चौटाला पर आरोप है कि साल 1993 से 2006 के बीच उनकी संपत्ति उनकी घोषित आय से 339 फीसदी अधिक थी. आयकर विभाग के मुताबिक उनकी आय 8.17 करोड़ रुपये थी. अजय चौटाला के मामले में भी लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है.

अजय चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं. जेबीटी भर्ती घोटाले में अजय चौटाला अपने पिता ओपी चौटाला के साथ 10 साल की सजा काट चुके हैं. अजय चौटाला इनेलो के महासचिव से लेकर विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सदस्य तक रह चुके हैं. हरियाणा के मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला के बड़े बेटे हैं. अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला भी इनेलो से विधायक रह चुकी हैं.

दोनों भाईयों का परिवार और पार्टी हुई अलग- साल 2018 में चौटाला बंधुओं के बीच ऐसी दरार आई जिसने पार्टी और परिवार को अलग-अलग कर दिया. अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने इनेलो से अलग जननायक जनता पार्टी बना ली. इससे पहले दुष्यंत चौटाला इनेलो की टिकट पर ही हिसार लोकसभा सीट से संसद पहुंचे थे. 2019 के विधानसभा चुनाव का असर इनेलो पर पड़ा. जहां जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीतकर बीजेपी को समर्थन देकर हरियाणा की सरकार बनाई तो इनेलो को महज एक सीट पर जीत मिल पाई थी.

ओम प्रकाश चौटाला अभी भी इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी वो अपने छोटे बेटे अभय चौटाला के साथ हैं. वहीं अजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के साथ हैं. अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं तो अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला अब जेजेपी की विधायक हैं.

ये भी पढ़ें: OP Chautala : कभी घड़ियों की स्मगलिंग, कभी जेबीटी घोटाला, कभी आय से अधिक संपत्ति... पढें चौटाला की पूरी कहानी