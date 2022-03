बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर रहस्यमयी घटना (mysterious incident in bilaspur) सामने आई है. यहां पर लोगों के घरों में पानी निकल रहा है, जिसको देखकर यहां हर कोई हैरान है. आखिरकार कारण क्या है इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन शहर के हर वार्ड में घरों से पानी निकलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही (water coming out from houses in bilaspur) उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय (Deputy Commissioner Bilaspur Pankaj Rai) भी विजिट पर निकल गए. उपायुक्त सहित आईपीएच के अधिकारियों ने लोगों के घरों में जाकर सारे मामले को देखा. घटना से उपायुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हैं. इसी संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर ने तुरंत प्रभाव से इसकी जानकारी शिमला निदेशालय को भी दी है.

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में घरों के अंदर जमीन और दीवारों से निकल रहा पानी

वहीं, ऊना में हाइड्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञों को भी पत्र लिखा गया और जल्द उनको बिलासपुर में विजिट करने के लिए कहा गया है. उपायुक्त ने बताया कि संभवतः रविवार को टीम बिलासपुर पहुंचेगी और घरों में जाकर विजिट करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. उसके बाद पानी निकलने के कारणों के मुख्य बिंदु को पकड़ा जाएगा.

बता दें कि इसी तरह से ऐसी घटना बिलासपुर जिले के (mysterious incident in bilaspur) घुमारवीं उपमंडल में भी सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर भी खूब वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको लेकर उपायुक्त बिलासपुर ने लोगों से आग्रह किया है कि घबराएं नहीं, जिला प्रशासन इस मामले पर पूरी नजर रखे हुए है.

