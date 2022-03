वाराणसी/बरेली : उत्तर प्रदेश में ईवीएम बदलने के मामले को लेकर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में अपर जिलाधिकारी नलिनी कांत सिंह को निर्वाचन कार्यों से अवमुक्त कर दिया गया है. नलिनी कांत सिंह को ईवीएम का नोडल प्रभारी बनाया गया था. कौशल राज शर्मा ने बताया कि ईवीएम प्रभारी अपर जिलाधिकारी नलिनी कांत सिंह को ईवीएम परिवहन में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन कार्य से हटा दिया (ADM Nalini Kant Singh relieved from election work) गया है.

अपर जिलाधिकारी नलिनी कांत सिंह की जगह पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को ईवीएम प्रभारी बनाया गया है. उन्होंने आगे बताया कि नलिनी कांत सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी को बगैर सूचित किये वेयरहाउस से ईवीएम निकलवाए थे. इसके कारण उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.

बरेली में बहेड़ी की एसडीएम को हटाया गया

वहीं, बहेड़ी में मतगणना स्थल पर कूड़े की गाड़ी में पोस्टल बैलेट मिलने को लेकर हंगामे (Uproar over getting postal ballot in garbage cart) के बाद चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की. जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम ने बुधवार को बहेड़ी की एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया. इससे पहले बरेली में मंगलवार को मतगणना स्थल पर बहेड़ी नगरपालिका की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीन संदूकों को पकड़ा था, जिसमें सादा बैलट पेपर और चुनाव सामग्री थी.

इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था. जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को शांत कराया था और मामले की जांच के आदेश दिए थे. लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों पर गाज गिरी. दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई जिलाधिकारी ने अपने स्तर से की. बुधवार को जिला प्रशासन ने आरओ और बहेड़ी की एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया. जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि मामले में पारुल की लापरवाही पायी गयी, इसलिए उन्हें तुरंत हटा दिया गया. उनकी जगह राजेश चंद्र को तैनात किया गया है.

बरेली में मंगलवार को कूड़े की गाड़ी में सादा बैलट पेपर और चुनाव सामग्री मिलने के मामले में जिला अधिकारी ने लापरवाही बरतने के आरोप में दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की. इसमें डिप्टी डीओ का कार्य संभाल रहे बीके सिंह को डिप्टी डीओ के जिम्मेदारी से हटा दिया गया, जबकि एसडीएम बहेड़ी/आरओ को उनके पद से हटाकर दूसरे एसडीएम को बहेड़ी एसडीएम बनाया गया.