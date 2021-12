जयपुर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) आज (रविवार) को जयपुर में राजस्थान भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक (Rajasthan BJP Core Committee meeting) में हिस्सा लेंगे. यह बैठक जेईसीसी में होने वाले जनप्रतिनिधि महासम्मेलन के बाद होगी, जिसमें अमित शाह प्रदेश के प्रमुख नेताओं से संवाद (amit shah talks to senior leaders) भी करेंगे.

यह बैठक शाम छह बजे हो सकती है, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा कोर कमेटी में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सांसद ओम प्रकाश माथुर, कनक मल कटारा, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कुछ अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे.

प्रदेश की मौजूदा हालातों पर होगी चर्चा

प्रदेश कोर कमेटी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजस्थान भाजपा (rajasthan bjp) की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी. इसी दौरान केंद्रीय गृहमंत्री यह संदेश भी देंगे कि साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पूरी तरह एकजुट हो जाए. दरअसल, पार्टी आलाकमान के पास राजस्थान भाजपा में गुटबाजी की शिकायतें पहुंच रही थी. लिहाजा माना जा रहा है कि अमित शाह की इस पाठशाला में प्रदेश नेताओं को एकजुटता का सख्त संदेश दिया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल इतिहास में पहली बार है कि बीएसएफ (57th Foundation Day Program Of BSF) अपना राइजिंग डे दिल्ली (BSF Rising Day Celebration In Jaisalmer) से बाहर कहीं मना रही है. इसका हिस्सा बनने के लिए अमित शाह बॉर्डर से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए हैं. यहीं से तय कार्यक्रम के मुताबिक, उन्होंने बीएसएफ की 154वीं बटालियन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

इसके बाद 9:20 से 11:30 तक शहीद पूनम सिंह स्टेडियम (Shahid Punam Singh Stadium In Jaisalmer) में आयोजित होने वाले बीएसएफ रेजिंग डे कार्यक्रम (BSF Raising Day In Jaisalmer) में शिरकत करेंगे और उसके बाद वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना (Shah From Jaisalmer To Jaipur ) होंगे.

रोहिताश बॉर्डर आउट पोस्ट पर जवानों के साथ बिताया समय

अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Union Minister Gajendra Singh Shekhawat) , बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह और कई आला अधिकारी शामिल होंगे. इनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम भी शामिल होंगे. बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम के अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल एएस एमफैसल व महफूजर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर एडीसी डीजी फहाद बिन शफी भी मौजूद रहेंगे. विशेष मेहमान के रूप में इन अफसरों के परिवार भी आमंत्रित किए गए हैं.

बीएसएफ जवान दिखाएंगे करतब

बीएसएफ जवानों की ओर से सेरेमोनियल ड्रेस में परेड, ऊंटों की परेड, BSF के स्पेशल डॉग की ओर से सीमा सुरक्षा बल में उनकी एक्टिवनेस, मोटर साइकिल टीम के प्रदर्शन, महिला जवानों का साहसिक प्रदर्शन, पैराग्लाइडिंग आदि का प्रदर्शन होगा.

