कटिहारः बिहार के कटिहार रेलवे जंक्शन से रेलवे सुरक्षा बल ने सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस से छह विदेशी लड़कियों (Six Foreign Girls Arrested In Katihar) को गिरफ्तार किया है. इनके साथ दो तस्कर (Smugglers Arrested With Foreign Girls In Katihar) भी गिरफ्तार किए गए हैं. सभी लोग ट्रेन के जरिये नई दिल्ली जा रहे थे. तस्करों के मुताबिक सभी लड़कियों को नई दिल्ली में डिलीवरी देना था. फिलहाल, आरपीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी है.

म्यांमार की रहने वाली हैं लड़कियांः दरअसल, रेलवे सुरक्षा बल ने मंगलवार को गुवाहाटी से नई दिल्ली जा रही 14037 सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस में गुप्त सूचना के अधार पर छापेमारी की थी, जहां से छह विदेशी लड़कियों को गिरफ्तार किया गया. इसी दौरान आरपीएफ ने दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया. सभी लड़कियां रोहिंग्या हैं और बर्मा (म्यांमार) की रहने वाली बतायी जाती है. पुलिस के मुताबिक सभी युवतियों को महानगरों में फैले देह व्यापार के धंधे के लिये ले जाया जा रहा था.

बांग्लादेश का रहने वाला है तस्करः वहीं, गिरफ्तार एक आरोपी मोहम्मद एहसानुल हक ने बताया कि उसने सभी को गुवाहाटी स्टेशन से पिकअप किया और उनको नई दिल्ली पहुंचाना था. जिसके बदले उसे बतौर पारिश्रमिक बारह हजार रुपये मिलने थे. आरोपी ने बताया कि वह खुद भी बांग्लादेश का रहने वाला है लेकिन चोरी छिपे वह कई सालों से जम्मू में रहता है.

"इनको गुवाहाटी स्टेशन से लिया दिल्ली पहुंचाना था. इनका भाई बोला दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा दो, वहां कोई आता लेने को. ये लोग बर्मा की रहने वाली हैं, मैं भी बर्मा का हूं, लड़ाई के टाइम 12 साल पहले इधर आया था अभी जम्मू में रहता हूं. 12 हजार रुपये देने को बोले थे काम के एवज में"- मोहम्मद एहसानुल हक, आरोपी

मामले की जांच में जुटी पुलिसः फिलहाल कटिहार रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी गिरफ्त में आये सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटे हैं. आरपीएफ यह भी पता लगा रही है कि सीमा पर इतनी चौकसी के बाबजूद यह सभी सरहद की दीवारों को फांद कर कैसे आए. अगर यह मानव व्यापार का मामला है तो इसका रैकेट कितना लम्बा है और कौन-कौन से लोग इसमें शामिल है.