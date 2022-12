कुल्लू: पर्यटन नगरी कुल्लू-मनाली में क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों को बर्फबारी तो नहीं मिली, लेकिन अटल टनल और लाहौल घाटी का दिन भर सैलानी आनंद उठाते रहे. जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से 26 दिसंबर सुबह 8 तक 19 हजार 383 वाहनों टनल आर पार की है, जोंकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है. (tourists Crowd in kullu Manali)

एक लाख सैलानियों ने किया खूबसूरती का दीदार: हालांकि 24 दिसंबर सुबह 8 बजे से 25 दिसंबर सुबह 8 बजे तक 10,000 वाहन टनल से आर -पार हुए. ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों की संख्या 1 लाख से भी अधिक रही. पर्यटकों की बढ़ती संख्या से मनाली के पर्यटन कारोबारी काफी खुश नजर आ रह हैं. (tourist rush in manali)

मनाली का 1 लाख सैलानियों ने किया दीदार

4 हजार 569 वाहन दूसरे राज्यों के: लाहौल स्पीति पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 25 से 26 दिसंबर सुबह आठ बजे तक अटल टनल से रिकॉर्ड 19 हजार 383 वाहन आर-पार हुए. पुलिस के अनुसार इनमें हिमाचल नंबर की गाड़ियां 6 हजार 120 टनल के अंदर आई और 5 हजार 198 टनल से मनाली की तरफ गई. इसी तरह दूसरे राज्यों के 4 हजार 569 वाहन लाहौल घाटी में प्रवेश हुए और घाटी से मनाली के लिए 3 हजार 496 वाहन लौटे. कुल 10, 689 वाहन घाटी में दाखिल हुए और 8 हजार 694 वाहन घाटी से निकले और कुल आवाजाही 19 हजार 383 वाहनों की रही. (crowd of tourists on new year in manali)

5 हजार वाहनों ने प्रवेश किया, 4 हजार से ज्यादा निकले: वही, लाहौल पुलिस के एसपी मानव वर्मा ने बताया कि 24 दिसंबर कि सुबह 8 बजे से लेकर 25 दिसंबर सुबह 8 बजे तक अटल टनल के माध्यम से 10 हजार 519 वाहन आर-पार हुए हैं, जिसमें 4 हजार 023 वाहन लाहौल घाटी में प्रवेश हुए, जबकि 3 हजार 437 वाहन लाहौल घाटी से बाहर निकले. बाहरी राज्यों के 1 हजार 612 वाहन घाटी में प्रवेश हुए और 1 हजार 437 वाहन घाटी से बाहर निकले हैं. ऐसे में इन 24 घंटों के भीतर लाहौल घाटी में 5 हजार 635 वाहनों ने प्रवेश किया, जबकि 4 हजार 884 वाहन जिले से बाहर निकल गए. (Hotels packed in Manali on New Year 2023)



ट्रैफिक की चाल पर ड्रोन की नजर: ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए कुल्लू पुलिस ने विभिन्न जगहों पर पार्किंग स्थलों का भी निर्माण किया है. ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुल्लू पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है. (tourists Crowd in kullu Manali)मनाली पहुंचे पर्यटक आनंद का कहना है की वे 21 तारीख से मनाली पहुंचे हुए हैं. उनका कहना है कि देश का स्वर्ग मनाली में है और हम इसको फील करने यहां आए हैं. उन्होंने यहां पैराग्लेडिंग की है और जब भी उन्हें मौका मिलता है वे पहाड़ों की तरफ आते हैं और यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है. सिंगापुर से आई पर्यटक सोनिया का कहना है की मौसम काफी अच्छा है ,लेकिन बर्फबारी देखने की चाह थी वो पूरी नहीं हो पाई. (drone monitoring traffic in manali)

