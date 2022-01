तिरुपत्तूर: तिरुपत्तूर में कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाने से मना करने वाले वृद्ध (Old Man Refuse To Get Vaccined Against Covid 19) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. तिरुपत्तूर जिला पिचानूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी पांचालई और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरिकामनिमिट्टा पंचायत में लोगों को टीका लगाने गए (Purikamanimitta Panchayat to Vaccinate People). पंचायत के कुल 1,159 लोगों में 1,158 लोगों का टीकाकरण हो चुका था. 65 साल के कुड़ियां ने कोविड-19 की वैक्सीन लेने से मना कर दिया. उन्होंने वैक्सीन का जमकर विरोध किया. उन्होंने कहा कि मैं मधुमेह से पीड़ित हूं. मेरे 8 बच्चों की देखभाल कौन करेगा.

उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त (Expressed His Displeasure) की कि सरकार उन्हें घर देने के लिए भी आगे नहीं आई है, उन्हें कई वर्षों से जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) नहीं मिल पाया है. मौके पर मौजूद पंचायत अध्यक्ष (Panchayat President) परमशिवम ने कुड़ियां को यह कहकर शांत किया कि वह मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करेंगे. उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कुड़ियां को टीका लगाया.