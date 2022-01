ठाणे : साइबर क्रिमिनल्स अब ओटीपी या सीसीवी पूछने के बदले एनी डेस्क ऐप से लोगों के बैंक खातों में सेंध (Bank accounts of people hacked through Any Desk app) लगा रहे हैं. ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रही है. इसके बावजूद आज भी ऐसे लोग हैं, जिन्हें प्रलोभन देकर आसानी से उनकी जेब काट लिया जाएगा. कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के 53 साल के एक शख्स के साथ हुआ, जिसके मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड होने के बाद उनके खाते से 9.53 लाख रुपये गायब (fraudster withdrew Rs 9.53 lakh from the bank account) हो गए.

बदलापुर (पश्चिम) पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बदलापुर निवासी यह शख्स नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं. हाल ही में उनके मोबाइल में इंस्टॉल्ड बैंक का ऐप काम नहीं कर रहा था. इसलिए उन्होंने 23 जनवरी को कस्टमर केयर से संपर्क किया और इसकी शिकायत की. इसके बाद उन्हें कस्टमर केयर से कॉल बैक आया जिसमें उसने पीड़ित शख्स को 'एनीडेस्क' ऐप डाउनलोड करने को कहा.

पढ़ें : चेक करें आपने सही फाइनेंशियल प्लानिंग की है या कुछ गड़बड़ है?

फोन करने वाले ने उस व्यक्ति को कुछ निर्देश दिए और उसके बैंक खाते के बारे में जानकारी भी मांगी. इसके बाद उसने पीड़ित को बताया कि उसका यूजर आईडी और पासवर्ड बदल दिया गया है और वह ऐप का उपयोग कर सकता है. हालांकि, 24 जनवरी को पीड़ित व्यक्ति को बैंक से मैसेज आया कि उनके खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल दिया गया है.

इस मैसेज को पाने के बाद वह बैंक पूछताछ के लिए पहुंचा जहां उसे बताया गया कि उसके खाते से अन्य एक खाते में 9,53,363 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. बाद में पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.