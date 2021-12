पटना: बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार लालू यादव ( Lalu Yadav Family ) के घर में एक बार फिर से शहनाई गूंजने वाली है.जानकारी के अनुसार, लालू-राबड़ी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव शादी ( Tejashwi Yadav Marriage ) के बंधन में बंधने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कल यानी गुरुवार को दिल्ली में तेजस्वी की सगाई ( Ring Ceremony Will Be Held In Delhi Today Or Tomorrow ) होने जा रही है. हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.

खबरों की माने तो पूरा लालू परिवार दिल्ली पहुंच चुका है. बताया जा रहा है कि इस समारोह में शामिल होने के लिए बेहद खास मेहमानों को न्योता भेजा गया है. हालांकि अब तक ना तो लालू परिवार और ना ही आरजेडी की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है.

बता दें कि लालू की 7 बेटियों और दो बेटों में तेजस्वी सबसे छोटे हैं. तेजस्वी को लालू यादव का राजनीतिक वारिस माना जाता है. लालू यादव गैर-मौजूदगी में वे पार्टी और परिवार से जुड़े सभी फैसले लेते रहे हैं.

तेजस्वी राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वर्तमान में वे बिहार के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. तेजस्वी यादव 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. राजनीति में आने से पहले तेजस्वी क्रिकेट की पिच पर अपना हाथ आजमाया था. आईपीएल में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए खेला था.

तेजस्वी की सगाई किससे होने वाली है इस बात को गुप्त रखा गया है. लेकिन जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार, लड़की हरियाणा की रहने वाली है और तेजस्वी की दोस्त बतायी जा रही है. बता दें कि बड़े भाई तेजप्रताप की 2018 में चंद्रिका राय की बेटी एश्वर्या से शादी हुई थी. हालांकि शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी.