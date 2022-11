नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (second letter of Sukesh Chandrashekhar) को कठघरे में खड़ा किया है. शुक्रवार को अपने वकील अमित मलिक (Advocate Amit Malik) के जरिए सुकेश ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लिखी गई पहली चिट्ठी के बाद मुझे तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और 'प्रशासन' धमकियां दे रहा है (Former DG of Tihar accused of threatening). अपनी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) और सत्येंद्र जैन को लेकर कई दावे किए हैं और साथ ही साल 2017 में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए फंड वसूलने को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है.

सुकेश (Mahathag Sukesh Chandrashekhar) ने लिखा है कि केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन से डरने वाला नहीं हूं. उसने दावा किया है कि जो जानकारियां दी हैं वो पूरी तरह सही हैं. उनकी जांच करवा ली जाए. सुकेश ने एलजी को लिखे पत्र में केजरीवाल से सीधे सवाल किए हैं. अपने पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को संबोधित करते हुए सवालिया लहजे में कहा है कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपये क्यों लिए? सुकेश ने ये सवाल भी किया है कि मुझसे आपने कई कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए कहा था. इसके बदले मुझे पार्टी से कर्नाटक में बड़ा पद भी ऑफर किया जा रहा था.

चार पन्ने के पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने हैदराबाद के होटल हयात में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए कहा है कि साल 2016 में आप क्यों मेरी डिनर पार्टी में शरीक हुए थे, जब मैंने आपको 50 करोड़ रुपये भी दिए थे. सुकेश चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उस पार्टी में सत्येंद्र जैन भी आपके साथ थे. ये पैसा मैंने आपको कैलाश गहलोत के असोला फार्म पर दिए थे. केजरीवालजी, आपने क्यों साल 2017 में सत्येंद्र जैन के काले रंग के आईफोन से मुझसे बात की थी, जब मैं तिहाड़ जेल में बंद था. महाठग ने दावा किया कि ये नंबर सत्येंद्र जैन ने AK2 के नाम से सेव किया हुआ था.

सुकेश के इस खुलासे के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर हमला बोला है. कपिल मिश्रा ने लिखा है कि, "सुकेश चंद्रशेखर ने खुलासा किया है कि केजरीवाल ने उससे खुद मुलाक़ात की और कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपये दिए गए. अगर एक ठग से केजरीवाल पैसे ले सकते है तो जेल में बंद आतंकवादियों और देश के दुश्मनों से भी डील करते होंगे. ये केवल करप्शन नहीं देश से धोखा है.

बता दें कि महज दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी थी. मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से यह रिपोर्ट मांगी है. पिछले दिनों ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने अदालत को कहा था कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जेल में सुविधाएं ले रहे हैं, उन्हें सुविधाएं मुहैया भी कराई जा रही है. ईडी ने अदालत को बताया था कि तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन को ना केवल हेड मसाज दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें समय- समय से फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है. इसी मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल को वहां से हटाया गया है.

बताया जाता है ईडी ने अदालत को एक वीडियो भी दिया है. वीडियो फुटेज पेश करते हुए ईडी ने जेल अधीक्षक पर जेल मैन्युअल का उल्लंघन करते हुए सत्येंद्र जैन को मुलाकात में ढील देने का भी आरोप लगाया है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं. इसकी पुष्टि सुकेश के वकील एके सिंह ने की है.

