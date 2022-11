वाशिंगटन : सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, न्यू ओमिक्रोन सबवेरिएंट से अमेरिका में कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है, जिसमें बीक्यू.1 और बीक्यू.1.1 इस सप्ताह नए संक्रमणों के 35 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं. समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने CDC USA के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बीक्यू.1.1 ने 18.8 प्रतिशत सर्कुलेटिंग वेरिएंट का निर्माण किया और बीक्यू.1 ने 5 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 1.5 प्रतिशत सर्कुलेटिंग वेरिएंट का निर्माण किया. Omicron variant ba 5 . Corona cases in USA. Corona cases in america . Omicron new sub variant XBB . New Omicron Subvariants BQ.1 , Omicron Subvariants BQ.1.1

CDC के आंकड़ों से पता चलता है कि 29 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश भर में नए कोविड-19 संक्रमणों के दो प्रकारों में लगभग एक चौथाई हिस्सा था. दो नए वेरिएंट अक्टूबर से विशेष रूप से तेजी से बढ़ रहे हैं. अक्टूबर की शुरूआत में, अमेरिका में नए वेरिएंट लगभग 1 प्रतिशत नए संक्रमणों के लिए जिम्मेदार था. सीडीसी के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में प्रमुख ओमिक्रोन वेरिएंट बीए.5 (Omicron variant ba.5) बना हुआ है, जो नवीनतम सप्ताह में 39.2 प्रतिशत नए संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है.

Centers for Disease Control and Prevention का कहना है कि SARS CoV 2 virus (एसएआरएस-सीओवी-2 वायरस) जो कोविड-19 का कारण बनता है, लगातार बदल रहा है और समय के साथ अपने आनुवंशिक कोड में उत्परिवर्तन जमा कर रहा है. बुधवार की सुबह तक, अमेरिका में कोविड केसलोड और मरने वालों की संख्या क्रमश: 99,697,922 और 1,098,524 दर्ज की गई. --आईएएनएस

