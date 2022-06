पटना: केंद्र सरकार की युवाओं के सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना (Protest In Bihar Against Agneepath Scheme) का बिहार में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है. आज सुबह बक्सर में हजारों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए. छात्रों ने शहर के ज्योति चौक, स्टेशन रोड को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे है. छात्रों ने अप एवं डाउन लाइन को भी बाधित कर दिया है. बिहार के गया, बक्सर, नवादा, छपरा, सहरसा, कैमूर, आरा और जहानाबाद में छात्र काफी आज भी आक्रोशित हैं और रेलवे लाइन पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः बिहार में 'अग्निपथ' पर बवाल, बक्सर में रेलवे ट्रैक पर उतरे युवा.. मुजफ्फरपुर में आगजनी

हाथों में तिरंगा लिए रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्रः बता दें कि बुधवार को भी बक्सर में अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र रेलवे पटरी पर बैठ गए और हंगामा किया था. हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया था. आज फिर से बक्सर में छात्र हाथों में तिरंगा झंडा लिए रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं. हजारों छात्र भारत माता की जयघोष के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. युवाओं के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. यहां रेलवे ट्रैक पर आगजनी भी की गई. प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है. छात्रों का कहना है कि अगर एक विधायक को पांच साल का मौका मिलता है तो उन्हें चार साल का मौका क्यों दिया जा रहा है.

आरा जंक्शन पर दुकानों में लूटपाट, तोड़फोड़ : आरा जंक्शन पर लूटपाट और तोड़फोड़ की खबर आई है. बताया जाता है कि यहां छात्रों के प्रदर्शन के बीच कुछ अराजक तत्वों ने स्टेशन पर दुकानों में जमकर लूटपाट की है. साथ ही स्टेशन पर लगी पानी की वेंडिंग मशीन भी तोड़ दी गई. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी प्रदर्शनकारियों के आगे बेबस दिखाई दिए. दूसरी तरफ अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने यहां रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है. छात्र केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों ने आगजनी और ट्रेनों पर पथराव भी किया गया है.

आरा जंक्शन पर तोड़फोड़

गया के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए सैकड़ों छात्रः उधर गया में अग्निपथ का विरोध करने के लिये में गया के गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया. इसकी जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस के आलाअधिकारी गांधी मैदान पहुंच गए और छात्रों को जमीन पर बैठाकर लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस के अधिकारी छात्रों को किसी भी तरह का उग्र आंदोलन ना करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि बातचीत का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है. सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार, सिविल लाइन्स थाना प्रभारी, प्रशिक्षु आईपीएस स्वीटी शेखावत सहित कई अधिकारी छात्रों को लगातार गांधी मैदान में समझा रहे हैं. गया जंक्शन के सभी प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. जीआरपी, आरपीएफ एवं स्थानीय थाना की पुलिस को चौकस किया गया है. आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट आशीष मिश्रा ने बताया कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए गया जंक्शन पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. विधि व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए व्यापक पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

जहानाबाद में भी सुबह से हंगामाः अग्निवीर योजना को लेकर जहानाबाद में पटना गया सड़क मार्ग और पटना गया रेलवे ट्रैक को जाम कर केन्द्र सरकार के खिलाफ जाम कर नारेबाजी की गई. इस दौरान छात्रो ने जहानाबाद स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया. स्टेशन के पास काको मोड़ सड़क पर आगजनी और विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, ट्रेन रोके जाने की सूचना के बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है. ताकि रेल का परिचालन सुचारू रूप से चालू कराया जा सके. छात्रों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार सेना में बहाली के नए नियम को वापस नहीं लेगी, तब तक केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करते रहेंगे.

नवादा में भी छात्रों का हंगामाः उधर नवादा में भी केंद्र सरकार की ओर से सेना में चार साल के लिए भर्ती स्कीम अग्निपथ का भारी विरोध शुरू हो गया है. इसे लेकर नवादा में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए और सड़कों पर उतरकर आगजनी की. नवादा में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने किऊल- गया रेल लाइन को जाम कर दिया. नवादा के प्रजातंत्र चौक, रेलवे स्टेशन एवं बाईपास पर सैकड़ों छात्रों ने सेना में नियुक्तियों के नए नियम अग्निपथ को लेकर अपना आक्रोश जताया. शहर के प्रजातंत्र चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया. अभ्यर्थियों का कहना है कि ARO द्वारा दो साल पहले 8 जिलों के अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल कराया गया था, लेकिन उसके बाद कभी कोरोना तो कभी कोई और बहाना करके लिखित परीक्षा में देरी की जा रही है. हमारा भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है.

सहरसा में भी जोरदार प्रदर्शनः बिहार के सहरसा में भी अभ्यर्थियों ने उग्र आंदोलन किया है. अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा होने के बाद सेना में जाने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने यहां सरकार के फैसले का विरोध करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. सैकड़ों की संख्या में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पटेल मैदान से जुलूस निकाला और शहर के विभिन्न चौक चौराहा पहुंच कर जमकर प्रदर्शन किया. वहीं, अभियर्थियों ने स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया है. जिस कारण सहरसा से दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस और सहरसा से पटना जाने वाली राज्यरानी सुपरस्टार एक्सप्रेस नहीं खुल सकी है. अभियर्थियों की उग्र आंदोलन के कारण सहरसा-मानसी रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है. अभियर्थियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और टीओटी हटाने की मांग कर रहे हैं.

कैमूर में छात्रों ने ट्रेन को फूंका: भारतीय सेना में अग्निपथ योजना (Agnipath recruitment scheme) के विरोध में बिहार के कैमूर में युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही भभुआ-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग (Students set fire to train in Kaimur) लगा दी. अगलगी की घटना से यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई. आग के कारण रेलवे की भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं, जीआरपी और आरपीएफ सहित जिला पुलिस बल के काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ.

छपरा में अभ्यर्थियों ने ट्रेन में लगायी आग: छपरा में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. युवाओं ने ट्रेन को आग (Fire In Train In Chapra) के हवाले कर दिया है. हंगामे के दौरान सैन्य अभ्यर्थियों (Military Candidates Protest In Chapra) ने छपरा जंक्शन के पास एक पैसेंजर ट्रेन समेत दो ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है. बवाल की खबर मिलते ही प्रशासन ने आग को बुझाया और अभ्यर्थियों को रेल ट्रैक से हटाने की कोशिश की. स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था भर्ती का ऐलानः बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्‍न‍िवीरों के लिए अग्‍न‍िपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को बिहार में प्रदर्शन शुरू हो गया. और आज़ दूसरे दिन भी छात्र रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है।14 जून को इस योजना की गई थी शुरुवातकेंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है. जिसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी. सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है. इस योजना से नाराज छात्रों का कहना है कि ये योजना उनके भविष्य को बर्बाद कर देगी.

सेना बहाली से टीओटी हटाने की मांगः विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि नेता हो या विधायक सभी को 5 साल का समय मिलता है. हमारा 4 साल में क्या होगा. हमारे पास पेंशन की भी सुविधा नहीं है. 4 साल बाद हम रोड पर आ जाएंगे. चार साल पूरे होने के बाद भले ही 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती कर लिया जाए. बाकी 75% का क्या होगा. ये कहां का न्याय है. वहीं, कुछ छात्रों का कहना है कि इस योजना से छात्र परेशान हैं और हमें जॉब की गारंटी नहीं मिल रही है. उनका ये भी कहना है कि सेना बहाली में टीओटी हटाया जाए.

पुरुष और महिला दोनों की होगी भर्तीः बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला (सेवा की जरूरत होने पर शामिल की जाएंगी) दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा. 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएं. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे. 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा (सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार) अग्निवीर बन सकते हैं. अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा.

ऐसे होगा वेतन का भुगतानः भारत सरकार द्वारा जिस अग्निपथ योजना की शुरुवात की गई है. उसमें बहाली के प्रथम वर्ष में 21 हजार रुपये वेतन के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने भुगतान किया जाएगा. दूसरे वर्ष वेतन में वृद्धि कर 23 हजार 100 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा और तीसरे महीने 25 हजार 580 एवं चौथे वर्ष में 28 हजार रुपये वेतन के रूप में भुगतान करने के साथ ही उन युवाओं को रिटायर्ड कर दिया जाएगा. लेकिन इस योजना को लेकर बिहार में चारों तरफ हंगामा बरपा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP