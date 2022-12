कुल्लू: जिले के बंजार इलाके में एक छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि नींद ना आने के कारण छात्र ने आत्महत्या कर ली. मंगलवार को 11वीं के छात्र का शव उसके घर पर मिला. शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है. (Student committed suicide in Kullu) (Student Suicide in kullu) (student commits suicide due to sleep deprivation)

सुसाइड नोट में लिखी खुदकुशी की वजह: छात्र अपने परिवार के साथ कुल्लू जिले के बंजार में एक किराए के मकान में रहता था. मृतक की बहन ने बताया कि बीती शाम जब वो घर आई तो भाई का शव कमरे में पड़ा था. जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और फिर पुलिस भी मौके पर पहुंची. 17 साल के छात्र के शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है. बहन के मुताबिक मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा था कि रात को सोते वक्त मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, जिसे लेकर मैं परेशान रहता हूं. इस वजह से वो पिछले 6, 7 दिन से सोया भी नहीं हूं. नींद ना आने के कारण रात को एक घंटे बाद उठकर बहुत परेशान हो जाता था. (student commits suicide due to sleep deprivation)

परिजनों को किसी पर शक नहीं : पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. कुल्लू में छात्र की खुदकुशी मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और परिजनों में छात्र की मौत पर किसी तरह का संदेह नहीं जताया है. पुलिस ने इस मामले में CRPC की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है. (Student suicide due to lack of sleep in kullu)

