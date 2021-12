नई दिल्ली : देश में ओमीक्रोन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने इस बार नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगाने की घोषणा की है.

गोवा में पूर्ण टीकाकरण या कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट होना जरूरी

गोवा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि तटीय राज्य में पार्टियों और कार्यक्रमों की अनुमति तभी दी जाएगी, जब मेहमानों के पास या तो शत-प्रतिशत टीकाकरण या कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट होगा. सावंत ने कहा, पार्टियों और रेस्तरां के लिए 100 प्रतिशत टीकाकरण या कोविड निगेटिव प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है. अन्यथा आपको एक कार्यक्रम की मेजबानी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस आशय का आदेश बुधवार को बाद में जारी किया जाएगा.

मंगलवार को कोविड के मामले 100 से अधिक दर्ज किए गए हैं. हालांकि सावंत ने यह कहते हुए कर्फ्यू या प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया कि उनकी सरकार पर्यटन व्यवसाय को बाधित नहीं करना चाहती है.

क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर तटीय राज्य में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है.

न्यू ईयर की पार्टी करने वालों को दोनों डोज जरूरी

मध्य प्रदेश में नए साल की पार्टी करने वालों के लिए वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी है. अगर वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो आपको पार्टी करने की परमीशन नहीं दी जा सकती. पार्टी से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा (new year celebration will be restricted in mp). यह निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं.

दिल्ली में नववर्ष के जश्न को लेकर कोई जमावड़ा न हो

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओमीक्रोन स्वरूप (Omicron in Delhi ) का संक्रमण फैलने के खतरे के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली में क्रिसमस (No gatherings in Delhi for Christmas) और नववर्ष के जश्न को लेकर कोई जमावड़ा नहीं हो.

डीडीएमए (DDMA) ने जिलाधिकारियों को दिल्ली के उन इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहां कोविड-19 के तेजी से फैलने की आशंका है. जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क पहनें. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रिपल T पर काम किया जाए, यानी ट्रेक, टेस्ट और ट्रीट.