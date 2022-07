मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो थाना क्षेत्र (Chauradano Police Station) में एक कलयुगी बेटे की करतूत सीसीटीवी (CCTV of Son Kill Father In Motihari) में कैद हो गई है.अपने पिता की तकिया से मुंह दबाकर हत्या (Son Tried To Kill Father In Motihari) करने के नियत से छह साथियों के साथ आए युवक की सारी करतूत सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रही है. घटना के बाद पीड़ित पिता चंदेश्वर प्रसाद ने थाने में अपने छोटे पुत्र संजय कुमार और उसके छह साथियों के खिलाफ आवेदन दिया है.

बेटे ने साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या की कोशिश की: घटना विगत छह जुलाई की रात की बतायी जा रही है. रात में गर्मी ज्यादा होने के कारण चंदेश्वर प्रसाद छत पर सोए हुए थे.उसी दौरान चंदेश्वर प्रसाद का छोटा बेटा संजय कुमार अपने चाचा और चचेरे भाई के अलावा अन्य साथियों के साथ चुपके-चुपके छत पर पहुंचा. जहां उनलोगों ने सोए हुए चंदेश्वर प्रसाद की तकिया से मुंह दबाकर हत्या का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे. पुलिस प्राप्त आवेदन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है.

सीसीटीवी में कैद हुई कलयुगी बेटे की करतूत: छौड़ादानो थाना क्षेत्र के दुहो सुहो फतुहा गांव के रहने वाले चंदेश्वर प्रसाद मूलरुप से लखौरा थाना क्षेत्र के बरवा पश्चिमी के रहने वाले हैं.उनके दो बेटे हैं. एक बेटा सुमंत कुमार नियोजित शिक्षक है और वह अपने परिवार के साथ दुहो सुहो फतुहा में रहता है. चंदेश्वर प्रसाद के अनुसार उनका छोटा बेटा संजय कुमार उदंड,शराबी,जुआरी और नशाखोर है.

"मेरे छोटे बेटे संजय, भाई हरिशंकर प्रसाद और भतीजा पुरुषोत्तम कुमार मुझे मारने आए थे. कुल 6 लोग थे. तीन को नहीं पहचान सका."- चंदेश्वर प्रसाद, पीड़ित

दुकान और जमीन को लेकर था विवाद: चंदेश्वर प्रसाद का दुहो सुहो में छड़ सीमेंट की दुकान है और वह भी वहीं रहते हैं. इधर संजय कुमार अपने बड़े भाई और पिता पर बराबर दबाव बना रहा था कि दुकान व जमीन उसके नाम कर दिया जाए. जिसका विरोध चंदेश्वर प्रसाद कर रहे थे. पिता के लगातार विरोध को देख संजय ने पिता की हत्या की प्लानिंग की.

पिता ने थाने में दिया आवेदन: सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कपड़ा से मुंह बांधे कुछ लोग धीरे -धीरे चंदेश्वर प्रसाद के बिछावन की तरफ बढ़ रहे हैं. बिछावन के पास पहुंचने के बाद मच्छरदानी उठाकर तकिया से उनका मुंह दबाते हैं लेकिन कुछ देर घिघियाने के बाद चंदेश्वर सिंह पूरी ताकत लगाकर खड़े हो गए. इस दौरान उन्होंने अपने छोटे बेटे संजय कुमार,अपने भाई हरिशंकर प्रसाद और भतीजा पुरुषोत्तम कुमार को पहचान लिया.अन्य तीन को चंदेश्वर प्रसाद नहीं पहचान पाए. घटना के बाद शोर मचाने पर सभी भाग गए, सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर संजय के करतूतों की पोल खुली.

"घटना की जानकरी मिलने के बाद पुलिस चंदेश्वर प्रसाद के घर गई और पूछताछ की. दोनों के बीच जमीनी विवाद सहित अन्य विवाद की जानकारी मिली है. पीड़ित के आवेदन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. घटना की जांच शुरु कर दी गई है."-ध्रुव नारायण,छौड़ादानो थानाध्यक्ष