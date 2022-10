भोपाल। झक सफेद कुर्ते पायजामें में तो केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को आपने हमेशा ही देखा है. लेकिन सिर पर मुकुट हाथ मे गदा और राजा महाराज के अस्त्र वस्त्र में आप इन्हें यकीनन पहली बार देख रहे होंगे. अब आपका ये सवाल जायज कि, अमूमन मंच से भाषण देने वाले मंत्री जी ये किस रुप में मंच पर विराजे हैं और क्यों. असल में ये दिल्ली की एक रामलीला का दृश्य है. जिसमें मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विष्णु रुप में विराजे बताए जा रहे हैं. इसके पहले कुलस्ते ऋषि अगस्त्य की भूमिका रामलीला में निभा चुके हैं. (Faggan Ram Leela) (Ramlila in politics) (Union Minister Faggan Singh Kulaste) (Acting on stage of Ramlila)

रामलीला में कुलस्ते मंत्री का विष्णु रुप

दिल्ली की रामलीला में नेता बनते हैं अभिनेता: दिल्ली की लवकुश रामलीला की ये खासियत है कि, हर बरस रामलीला की आयोजन समिति ये प्रयास करती है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को सेलिब्रिटी की तरह रामलीला का हिस्सा बनाया जाए. फग्गन सिंह कुलस्ते का रामलीला में हिस्सा बनने का ये लगातार दूसरा साल है. इसके पहले वे ऋषि की भूमिका में आए थे इस बार उन्हे भगवान विष्णु का किरदार दिया गया है.

भुट्टे के दाम को लेकर सुर्खियों में थे फग्गन: रामलीला में विष्णु रुप में दिखाई दे रहे फग्गन सिंह कुलस्ते इसके पहले भुट्टे के दाम को लेकर में आया था. उन्होंने भुट्टे वाले से पहले भुट्टे के दाम पूछे और पंद्रह रुपए का एक भुट्टा बताए जाने पर कहा था कि, ये तो हमारे यहां फ्री में मिलता है इतना मंहगा बेच रहे हो. इसके बाद मंत्री जी सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहे थे. लोगों ने पूछा कि क्या मंहगाई अब आम आदमी के साथ मंत्रियों को भी परेशान करने लगी. मंडला से बीजेपी के सांसद और केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से कई लोगों ने सवाल किए कि मंत्री जी आपकी ये हालत तो आम आदमीका सोचिए. कुलस्ते अलग अलग वजहसे हमेशा से सुर्खियो में रहे हैं. 2008 में संसद में नोट लहराते हुए दिखाई दिए थे फग्गन सिंह कुलस्ते.